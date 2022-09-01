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Податківець з Тернопільщини може сісти в тюрму на 10 років за побори (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Податківець з Тернопільщини може сісти в тюрму на 10 років за побори (фото, відео)
При затриманні посадовець чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі
фото: пресслужба ДБР

Посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ

Працівники ДБР виявили на Тернопільщині податківця, який намагався заробити на оборудках. Заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області та його спільника затримали на «гарячому» – під час отримання коштів, повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб`єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника $5 тис. за те, щоб виключити його з цього переліку.

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Для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю, після чого ділків затримали працівники ДБР.

Під час обшуків в помешканні податківця вилучені гроші, старовинні монети, зброя та боєприпаси. Тривають обшуки за місцем роботи фігуранта.

При затриманні посадовець чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі, при цьому він завдав травм одному із правоохоронців.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.369-2, ч. 2 ст. 345 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади податківця.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому тимчасово виконувачу обов’язки голови Державного агентства резерву України. Його дії призвели до втрати державою понад 205 млн гривень. До слова, контррозвідники СБУ спільно з НАБУ проводили низку обшуків в органах влади Запоріжжя через ймовірне незаконне привласнення гуманітарної допомоги, що була надана області від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

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