Через ворожу атаку у Дніпрі проводиться евакуація однієї з лікарень

Після ранкової атаки у Дніпрі залишаються певні проблеми з теплопостачанням лівобережної частини міста

Дніпро проводить евакуацію однієї з міських лікарень, де перебуває більше сотні пацієнтів

У Дніпрі після сьогоднішньої масованої атаки РФ евакуюють одну з міських лікарень, де перебуває понад сто пацієнтів. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«На жаль, нам доведеться знову евакуйовувати одну з міських лікарень, де перебуває більше сотні пацієнтів. Їх розподілять до інших лікувальних закладів Дніпра», – повідомив він.

Зазначається, що після ранкової атаки у Дніпрі залишаються певні проблеми з теплопостачанням лівобережної частини міста. Газ, воду та електрику подають.

За його словами, по житломасиву «Придніпровськ» вже працюють всі можливі служби та необхідні фахівці. Близько 65 будинків поки без тепла.

«Наразі також наполегливо просимо енергетиків не відключати житломасив Придніпровськ від електроенергії за графіками. Та у будь-якому випадку у школах 136, 108, 57 а також БК «Енергетик» будуть діяти пункти незламності», – розповів Філатов.

Також повідомляється, що у Придніпровську через відсутність опалення вісім дитсадків поки що не зможуть приймати дітей.

Нагадаємо, вранці 25 грудня, у день Різдва, ворог завдав удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Енергетики зазначають, що масована ворожа атака на українську енергетику стала цьогоріч тринадцятою.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.