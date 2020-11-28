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    Події в Україні

    Похолодання та дощ з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на суботу

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    <p>У Києві сьогодні очікується невеликий дощ з мокрим снігом, температура вдень 2-4&deg; тепла</p> - Похолодання та дощ з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на суботу

    У Києві сьогодні очікується невеликий дощ з мокрим снігом, температура вдень 2-4° тепла

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° морозу

    У суботу, 28 листопада, синоптики прогнозують в Україні невеликий дощ та мокрий сніг, температура вдень від 2° морозу до 12° тепла.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «28 листопада часом невеликий дощ та мокрий сніг; у південній частині, Донецькій та Луганській областях без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині 7-12° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° морозу», – йдеться у прогнозі

    У Києві сьогодні очікується невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

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    Раніше повідомлялося, що в Україні на вихідних буде «і з опадами, і з теплом, і з холодякою».

    Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

    До слова, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр дощ
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