Похолодання та дощ з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на суботу

У Києві сьогодні очікується невеликий дощ з мокрим снігом, температура вдень 2-4° тепла

На високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° морозу

У суботу, 28 листопада, синоптики прогнозують в Україні невеликий дощ та мокрий сніг, температура вдень від 2° морозу до 12° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«28 листопада часом невеликий дощ та мокрий сніг; у південній частині, Донецькій та Луганській областях без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині 7-12° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° морозу», – йдеться у прогнозі

У Києві сьогодні очікується невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

Раніше повідомлялося, що в Україні на вихідних буде «і з опадами, і з теплом, і з холодякою».

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

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