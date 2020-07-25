Творець фільму «Земляни» відреагував на захоплення заручників у Луцьку



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«Земляни не схвалюють та не потурають актам терору, оскільки наше послання – це співчуття до всіх істот» – Монсон

«Наші серця звернені до всіх, хто постраждав від цього випробування, до їхніх родин, а також до влади, котра подбала, щоб жодне життя не було втрачено» – режисер

Режисер фільму «Земляни» відреагував на нещодавнє захоплення заручників у Луцьку та наголосив, що творці фільму не підтримують методи терору.

Про це свідчить допис режисера фільму Шона Монсона, опублікований на офіційній сторінці фільму «Земляни» у Facebook.

«Земляни не схвалюють та не потурають актам терору, оскільки наше послання – це співчуття до всіх істот. Зміст фільму – це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, що триває та не лише завдає шкоди здоров’ю людини, але і є основною причиною зміни клімату. Однак ми не використовуємо терор, щоб спонукати людей до терору. Наші серця звернені до всіх, хто постраждав від цього випробування, до їхніх родин, а також до влади, котра подбала, щоб жодне життя не було втрачено. Ми маємо рухатися вперед без насильства стосовно всіх», – йдеться у дописі підписаному Шоном Монсоном, письменником/режисером фільму «Земляни».

Нагадаємо, близько 21:00 у Луцьку терорист відпустив першу трійку заручників.

Після цього президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відеозвернення.

Як відомо, чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п’ятого президента Петра Порошенка.

«Земляни» – документальний фільм 2005 року про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнювання, розваг, наукових досліджень або ж для виробництва одягу і їжі.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

До відома, »луцький терорист» – уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Як уже після звільнення заручників розповів Президент, він говорив з Кривошем по телефону: «Ми домовилися, що він відпустить три людини і я після цього запишу відео. Після того як відео вийде в соцмережі, він через пів години випускає всіх людей. Приблизно так і відбулось».

Як повідомлялося, суд заарештував «луцького терориста» без права на заставу.

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