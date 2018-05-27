Поліція підрахувала, скільки рейсів залишилось до відльоту вболівальників з України
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Найбільше вболівальників має відправитись до Британії
До відльоту останніх уболівальників, які приїхали до Києва на матч фіналу Ліги чемпіонів, залишилося 39 рейсів - до 14-ї години. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.
За його словами, дев’ять літаків має відправитися з Борисполя у напрямку Іспанії, ще 30 – Великої Британії.
«Усім гостям, які прилетіли на свято спорту в Україні, маємо забезпечити відліт», - зазначив посадовець.
Поліцейським, які брали участь в охороні публічного порядку, голова Нацполіції подякував.
«Той рівень безпеки, який нам вдалося створити, - високопрофесійний та достойний. Значить чомусь ми навчились за період останніх років реформування. Сподіваюсь, що надалі будемо підтверджувати свої професійні якості. Всім щиро дякую», - йдеться також у повідомленні.
Нагадаємо, що мадридський «Реал» виграв фінал Ліги чемпіонів в Києві.