Поліція підрахувала, скільки рейсів залишилось до відльоту вболівальників з України

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Найбільше вболівальників має відправитись до Британії

До відльоту останніх уболівальників, які приїхали до Києва на матч фіналу Ліги чемпіонів, залишилося 39 рейсів - до 14-ї години. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

За його словами, дев’ять літаків має відправитися з Борисполя у напрямку Іспанії, ще 30 – Великої Британії.

«Усім гостям, які прилетіли на свято спорту в Україні, маємо забезпечити відліт», - зазначив посадовець.

Поліцейським, які брали участь в охороні публічного порядку, голова Нацполіції подякував.

«Той рівень безпеки, який нам вдалося створити, - високопрофесійний та достойний. Значить чомусь ми навчились за період останніх років реформування. Сподіваюсь, що надалі будемо підтверджувати свої професійні якості. Всім щиро дякую», - йдеться також у повідомленні.