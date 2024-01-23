Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»
Щодня у комплексі тренуються понад 500 дітей співробітників та переселенців з Маріуполя, Мелітополя та Херсона
Унаслідок ракетного обстрілу вранці 23 січня пошкоджено спортивний комплекс «Локомотив» у Києві. Про це повідомила «Укрзалізниця».
Наразі відомо про одну поранену людину. На місці працюють вибухотехніки та ДСНС. «Щодня на «Локомотиві» тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона… На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було», – зауважили в «Укрзалізниці».
Зранку у цей спортивний комплекс повинні були прийти на тренування діти з окупованих міст. Проте ворог обстріляв «Локомотив». Тренування на сьогодні скасовані. Додається, що після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень.
Зауважимо, «Укрзалізниця» представила оновлений стадіон «Локомотив» у січні 2022 року.
До слова, чимало українців поділилися теплими спогадами про пошкоджений росіянами стадіон.
Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО.
Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.
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