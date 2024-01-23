Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»

Щодня у комплексі тренуються понад 500 дітей співробітників та переселенців з Маріуполя, Мелітополя та Херсона

Унаслідок ракетного обстрілу вранці 23 січня пошкоджено спортивний комплекс «Локомотив» у Києві. Про це повідомила «Укрзалізниця».

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Наразі відомо про одну поранену людину. На місці працюють вибухотехніки та ДСНС. «Щодня на «Локомотиві» тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона… На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було», – зауважили в «Укрзалізниці».

Росія вдарила по спортивному комплексу в Києві фото: Укрзалізниця

Зранку у цей спортивний комплекс повинні були прийти на тренування діти з окупованих міст. Проте ворог обстріляв «Локомотив». Тренування на сьогодні скасовані. Додається, що після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень.

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Спортивний комплекс «Локомотив» після ракетного обстрілу столиці фото: КМВА та Yan Dobronosov

Зауважимо, «Укрзалізниця» представила оновлений стадіон «Локомотив» у січні 2022 року.

Спорткомплекс «Локомотив» після реконструкції напередодні повномасштабної війни фото: Укрзалізниця

Стадіон «Локомотив» – футбольний стадіон у Києві, домашня арена однойменного футбольного клубу. Розташований за адресою Стадіонний провулок, 10/2. Відкритий 2 серпня 1925 року на місці стадіону для ігор працівників залізничного вокзалу, сучасну назву отримав у жовтні 1935 року.

До слова, чимало українців поділилися теплими спогадами про пошкоджений росіянами стадіон.

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО.

Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.