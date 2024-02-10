Ситуація в регіонах: ворог скинув авіабомби на Сумщину і вбив сім'ю з дітьми в Харкові

За добу від ворожих обстрілів загинули 11 людей

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів (59 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони використав міномети, РСЗВ та запускав некеровані авіаційні ракети. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів із мінометів, артилерії та РСЗВ. Обстрілів зазнали Хотінська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади. Хотінська громада: були авіаудари ракети КАБ (п’ять вибухів). Унаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм. Три людини загинули, четверо – поранено.

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Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 87 ударів по 19 населених пунктах області. Окупанти обстріляли з РСЗВ Темирівку, Роботине й Степногірськ, вгатили двома авіаснарядами по Роботиному, а також здійснили 24 БпЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, П'ятихатках та Лобковому. По території Новодарівки, Роботиного, Новоданилівки, Полтавки, Чарівного, Левадного, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 58 артударів. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Уночі російська армія вдарила по Нікополю. Окупанти зробили кілька пострілів з важкої артилерії. Минулося без жертв. Кілька разів за вчорашній день Нікопольський район також був під ворожими ударами. Агресор гатив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Цілив артилерією та дронами-камікадзе. Понівечені п’ять приватних будинків, господарська споруда, теплиця та лінія електропередач. Люди неушкоджені.

Харківщина

Учора ввечері окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу Shahed. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. Ліквідація наслідків триває. Наразі відомо про загибель семи людей. Серед них троє дітей віком сім, чотири роки та немовля близько шести місяців. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та ін. Окупанти завдавали авіаударів по населених пунктах Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне. У с. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок ударів безпілотників зруйноване кафе, пошкоджена будівля недіючого медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення.

Луганщина

Тиск противника на Білогорівку не припиняється. Ворог атакує там за підтримки авіації. Крім цього, під ударами артилерійських установок опинилися Серебрянське лісництво та село Невське. За добу противник здійснив 116 обстрілів (503 снаряди).

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Донеччина

Під вогнем окупантів минулої доби: с. Новоселівка Перша, с. Новобахмутівка, с. Калинівка, с. Костянтинівка, смт Гостре, Торецьк. Пошкоджено два житлові будинки, ЛЕП.

Миколаївщина

Учора протягом дня та сьогодні зранку ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Наслідки уточнюються. Увечері внаслідок ворожого артилерійського обстрілу ввечері у м. Очаків Очаківської громади пошкоджена господарська будівля. Постраждалих немає. Також ввечері ворог завдав артилерійських обстрілів по с. Чорноморка Чорноморської громади. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Без постраждалих. Унаслідок вечірніх обстрілів громад пошкоджено лінії електропередач. Низку населених пунктів було знеструмлено, наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Одещина

Цієї ночі на Одещину було три хвилі дронових атак. На Одесу було спрямовано девʼять безпілотників, усі їх збили. Однак уламки пошкодили обʼєкт у припортовій інфраструктури, одна людина отримала поранення. Під час атаки на Подунавʼя росіяни теж зосередились на припортовій інфраструктурі, травмовані три людини. Також ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи. Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки падінням уламків збитого дрона, спричинено пожежу приватного будинка і гаража.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 66 обстрілів (353 снаряди), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (52 снаряди).

Росіяни поцілили в райони 19 населених пунктів області; гаражний кооператив у Херсоні, об’єкт критичної інфоаструктури у Херсонському районі. Ворог обстріляв будинок у Білозерці. Внаслідок ворожого удару постраждав 45-річний місцевий житель. У нього – вибухова травма та поранення спини. Потерпілого доставили до лікарні у важкому стані. Унаслідок авіаційного обстрілу Берислава травми середньої тяжкості отримала 60-річна жінка. Сьогодні зранку ворог здійснив артилерійський обстріл села Велетенське Білозерської громади. У результаті обстрілу загинула 52-річна жінка. Травми середньої тяжкості отримали 72-річна жінка та 77-річний чоловік. За добу по області: одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення.

Триває 717-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень.