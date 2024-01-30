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На Київщині через падіння уламків сталася пожежа на території підприємства (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині через падіння уламків сталася пожежа на території підприємства (фото)
Пожежа була оперативно ліквідована
фото: пресслужба поліції

Окрім будівель, пошкоджено три автомобілі

У ніч на 30 січня росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО.  Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

На Київщині через падіння уламків сталася пожежа на території підприємства (фото) фото 1

«Дякуємо нашим військовим за збиття ворожих цілей. На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пожежа оперативно ліквідована. Окрім будівель, пошкоджено три автомобілі. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає.

На Київщині через падіння уламків сталася пожежа на території підприємства (фото) фото 2

Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня під час ворожої атаки дронами-камікадзе на Київщині було чути вибухи. Працювали сили ППО. Також повідомлялося, що війська РФ у понеділок увечері, 29 січня, запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Під загрозою Херсонська та Миколаївська області. 

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: безпілотник Київщина

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