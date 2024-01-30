На Київщині через падіння уламків сталася пожежа на території підприємства (фото)

Окрім будівель, пошкоджено три автомобілі

У ніч на 30 січня росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО. Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

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«Дякуємо нашим військовим за збиття ворожих цілей. На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пожежа оперативно ліквідована. Окрім будівель, пошкоджено три автомобілі. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає.

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Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня під час ворожої атаки дронами-камікадзе на Київщині було чути вибухи. Працювали сили ППО. Також повідомлялося, що війська РФ у понеділок увечері, 29 січня, запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Під загрозою Херсонська та Миколаївська області.

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.