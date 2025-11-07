Головна Країна Події в Україні
Поліція затримала шахраїв, які видавали себе за родичів голови ОП Єрмака

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліція затримала шахраїв, які видавали себе за родичів голови ОП Єрмака
За словами Єрмака, зловмисники були спіймані «на гарячому»
фото: Офіс президента України

Шахраї намагалися отримати $100 тис. за нібито «влаштування на високу посаду» в Офісі президента

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що правоохоронці затримали групу шахраїв, які діяли від його імені. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком»

За словами Єрмака, зловмисники були спіймані «на гарячому». Очолював групу чоловік на ім’я Єрмак Д.С., який представлявся двоюрідним братом керівника Офісу президента. Використовуючи цю легенду, шахраї намагалися отримати $100 тис. за нібито «влаштування на високу посаду» в Офісі президента.

«Звісно, це шахрайська вигадка. Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання», – зазначив Єрмак.

Зазначимо, що Андрій Єрмак має рідного молодшого брата Дениса, який служить снайпером в Іноземному легіоні ГУР. Раніше глава СБУ Василь Малюк заявляв, що росіяни планували вбити Дениса Єрмака під час його повернення з лінії бойового зіткнення.

До слова, український поет-пісняр і продюсер Євген Рибчинський розповів, чим займався нинішній глава Офісу президента у 90-ті роки. За словами Рибчинського, знайомство з Єрмаком відбулося 1994 року. Тоді Рибчинський був власником продюсерської компанії «Музична біржа» та прагнув, аби в Україні належним чином діяло авторське право. Тим часом, Андрій Єрмак працював у великій юридичній компанії «Проксен», і взявся представляти інтереси родини поета-пісняра.

