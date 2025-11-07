Поліція затримала шахраїв, які видавали себе за родичів голови ОП Єрмака

Шахраї намагалися отримати $100 тис. за нібито «влаштування на високу посаду» в Офісі президента

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що правоохоронці затримали групу шахраїв, які діяли від його імені. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком»

За словами Єрмака, зловмисники були спіймані «на гарячому». Очолював групу чоловік на ім’я Єрмак Д.С., який представлявся двоюрідним братом керівника Офісу президента. Використовуючи цю легенду, шахраї намагалися отримати $100 тис. за нібито «влаштування на високу посаду» в Офісі президента.

«Звісно, це шахрайська вигадка. Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання», – зазначив Єрмак.

Зазначимо, що Андрій Єрмак має рідного молодшого брата Дениса, який служить снайпером в Іноземному легіоні ГУР. Раніше глава СБУ Василь Малюк заявляв, що росіяни планували вбити Дениса Єрмака під час його повернення з лінії бойового зіткнення.

До слова, український поет-пісняр і продюсер Євген Рибчинський розповів, чим займався нинішній глава Офісу президента у 90-ті роки. За словами Рибчинського, знайомство з Єрмаком відбулося 1994 року. Тоді Рибчинський був власником продюсерської компанії «Музична біржа» та прагнув, аби в Україні належним чином діяло авторське право. Тим часом, Андрій Єрмак працював у великій юридичній компанії «Проксен», і взявся представляти інтереси родини поета-пісняра.