Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
фото: Ксюша Манекен/Instagram

Важливу роль у заблокуванні грошей відіграла сама блогерка: її негайне повідомлення про злочин дало змогу поліції діяти без зволікань

Кіберполіція заблокувала значну частину коштів, викрадених у відомої блогерки Ксюші Манекен, – 6,2 млн грн, повідомляє «Главком» із посиланням на допис відомства.

Зазначається, що оперативне реагування стало можливим завдяки новій системі Antifraud, яка дозволяє швидко виявляти підозрілі транзакції та блокувати рахунки шахраїв.

Важливу роль у затриманні відіграла сама потерпіла: її негайне повідомлення про злочин дало змогу поліції діяти без зволікань. Завдяки злагодженій роботі фахівців і технологіям, кошти, що вже перебували на рахунках зловмисників, заморозили – вони не змогли їх зняти чи перевести.

У відомстві зазначають, що це створює реальний шанс на повернення грошей блогерці. Кіберполіція закликає всіх українців у подібних випадках одразу повідомляти про злочини, адже швидкість реагування підвищує шанси зупинити шахраїв.

Нагадаємо, українська блогерка та підприємиця Ксюша Манекен, справжнє ім’я якої Оксана Волощук, стала жертвою масштабного шахрайства. З її рахунку у Monobank було виведено понад 6,2 млн грн. На гучну аферу відреагував і співзасновник Monobank Олег Гороховський. 

Манекен розповіла, що зловмисники скористалися фейковим Telegram-чатом, який видавав себе за офіційну підтримку банку. Блогерка звернулася до цього чату, щоб вирішити технічну проблему. Їй запропонували «перевстановити застосунок» і підтвердити дії через push-повідомлення. Коли блогерка погодилася й виконала інструкції, шахраї отримали доступ до її рахунку ФОП і почали здійснювати великі перекази на інші підприємницькі рахунки – по кілька сотень тисяч гривень кожен. За лічені хвилини з рахунку зникли всі кошти, накопичені від роботи бренду білизни.

До слова, у банку свою відповідальність заперечують. Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що блогерка сама надала шахраям доступ, виконавши їхні інструкції, а система безпеки не розпізнала операції як підозрілі, оскільки перекази відповідали типовій моделі діяльності ФОП рахунків. Він підкреслив, що жоден банк не може захистити клієнта, який добровільно передає доступ до власного акаунту. При цьому Гороховський пообіцяв співпрацювати зі слідством і зробити все можливе, аби допомогти Манекен повернути частину коштів.

