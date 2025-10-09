Єрмак і Свириденко збираються до США. Зеленський розказав про задачі

На початку наступного тижня Єрмак і Свириденко збираються до США

За словами президента, делегація на чолі з прем’єркою вирушає, аби обговорити з американськими партнерами проблеми ППО, енергетики та санкційні кроки

Президент Володимир Зеленський анонсував поїздку української делегації до США, яка відбудеться на початку наступного тижня. Делегація, яку очолить прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, разом з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та уповноваженим із санкційної політики Віталієм Власюком, має на меті обговорити низку ключових питань зі своїми американськими партнерами. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Ми вдячні США і президенту Трампу за підтримку. Трек співробітництва з США продовжується. Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися», – сказав президент.

Також Зеленський відзначив, що важливим питанням є продовження роботи «коаліції охочих». За словами президента, Україна готується до зустрічей та дій у жовтні-листопаді цього року для досягнення конкретних результатів.

До слова, президент США Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо Росії, оскільки вважає, що війна проти України завдає шкоди самій Росії.

За повідомленням Financial Times, криптовалютна операція, пов’язана з Кремлем, змогла успішно обійти американські санкції, перевівши щонайменше $6 млрд із серпня. У цій схемі Росії допоміг Киргизстан.

Також повідомлялось, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що «імпульс», наданий врегулюванню українського конфлікту зустріччю президентів Росії та США на Алясці, був «вичерпаний» через нібито дії європейських країн.