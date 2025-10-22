Створили фейкову сторінку «Мадяра» і збирали донати: у Києві викрито шахраїв

Через фейкову сторінку шахраї зібрали щонайменше 1 млн грн

У Києві повідомлено про підозру у шахрайстві 17-річному та 20-річному мешканцям Одеси. Вони створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним «Мадяр» Роберта Бровді та збирали гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що підозрювані створили фейкову сторінку в соціальній мережі «Тік Ток», через яку від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ збирали допомогу начебто для військових. Насправді отримані гроші вони витрачали на власні потреби. Попередньо відомо, що майже за пів року через фейкову сторінку хлопці зібрали щонайменше 1 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

До слова, у Києві 28-річного чоловіка підозрюють в шахрайстві в соцмережі, де він пропонував зняти «порчу» та допомогти розшукати безвісти зниклих родичів. За даними правоохоронців, киянин в соцмережах видавав себе за «цілителя» та «мольфара». Він проводив ритуали зняття «порчі», пошуку безвісти зниклих та зцілення від хвороб. Послуги коштували від 400 грн до 4,5 тис. грн.

Як повідомлялося, зловмисник вигадав смертельну хворобу родички та протягом п’яти місяців брав у борг гроші начебто на її лікування у своєї дівчини. Згодом, він повідомив про смерть жінки та попросив гроші на похорони, а коли їх отримав, то вкрав у потерпілої ще й техніку, після чого втік до іншої області.