Створили фейкову сторінку «Мадяра» і збирали донати: у Києві викрито шахраїв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Створили фейкову сторінку «Мадяра» і збирали донати: у Києві викрито шахраїв
Шахраї пів року збирали гроші «для військових» через TikTok, а отримані кошти витрачали на власні потреби
фото: Офіс генпрокурора

Через фейкову сторінку шахраї зібрали щонайменше 1 млн грн

У Києві повідомлено про підозру у шахрайстві 17-річному та 20-річному мешканцям Одеси. Вони створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним «Мадяр» Роберта Бровді та збирали гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що підозрювані створили фейкову сторінку в соціальній мережі «Тік Ток», через яку від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ збирали допомогу начебто для військових. Насправді отримані гроші вони витрачали на власні потреби. Попередньо відомо, що майже за пів року через фейкову сторінку хлопці зібрали щонайменше 1 млн грн.

Створили фейкову сторінку «Мадяра» і збирали донати: у Києві викрито шахраїв фото 1

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. 

Створили фейкову сторінку «Мадяра» і збирали донати: у Києві викрито шахраїв фото 2

До слова, у Києві 28-річного чоловіка підозрюють в шахрайстві в соцмережі, де він пропонував зняти «порчу» та допомогти розшукати безвісти зниклих родичів. За даними правоохоронців, киянин в соцмережах видавав себе за «цілителя» та «мольфара». Він проводив ритуали зняття «порчі», пошуку безвісти зниклих та зцілення від хвороб. Послуги коштували від 400 грн  до 4,5 тис. грн.

Як повідомлялося, зловмисник вигадав смертельну хворобу родички та протягом п’яти місяців брав у борг гроші начебто на її лікування у своєї дівчини. Згодом, він повідомив про смерть жінки та попросив гроші на похорони, а коли їх отримав, то вкрав у  потерпілої ще й техніку, після чого втік до іншої області.

Теги: Офіс Генерального прокурора шахрайство

