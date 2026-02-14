Полярники передали українцям валентинку з Антарктиди

«Це зізнання нашим воїнам і воїнкам, завдяки яким можемо гордо тримати український прапор на краю світу», – написали науковці

Українські полярники та полярниці до дня закоханих передали валентинку з Антарктиди. Як інформує «Главком», на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook науковці опублікували світлину, де вишикувалися у формі серця. Також один із полярників тримав синьо-жовтий прапор.

«Це – наше зізнання всім, хто пише нам теплі слова, ставить уподобайки нашим дописам, приходить на наші події або інакше підтримує нас. Зізнання рідній Україні, яка так далеко, але завжди туть – у серці. Зізнання близьким людям, за якими неймовірно сумуємо, але знаємо, що вони поруч попри будь-яку відстань. Зізнання нашим воїнам і воїнкам, завдяки яким можемо гордо тримати український прапор на краю світу. Любимо і міцно обіймаємо», – підписали фото полярники.

Також український криголам «Ноосфера» вперше в історії працює за Південним полярним колом, забезпечуючи проведення міжнародних океанографічних та геологічних досліджень. Судно вирушило з антарктичної станції «Академік Вернадський», розташованої на межі полярного кола, і тепер досліджує Південний океан.