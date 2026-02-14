Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полярники передали українцям валентинку з Антарктиди

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Полярники передали українцям валентинку з Антарктиди
Полярники у День святого Валентина розчулили знімком із Антарктиди
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

«Це зізнання нашим воїнам і воїнкам, завдяки яким можемо гордо тримати український прапор на краю світу», – написали науковці

Українські полярники та полярниці до дня закоханих передали валентинку з Антарктиди. Як інформує «Главком», на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook науковці опублікували світлину, де вишикувалися у формі серця. Також один із полярників тримав синьо-жовтий прапор.

«Це – наше зізнання всім, хто пише нам теплі слова, ставить уподобайки нашим дописам, приходить на наші події або інакше підтримує нас. Зізнання рідній Україні, яка так далеко, але завжди туть – у серці. Зізнання близьким людям, за якими неймовірно сумуємо, але знаємо, що вони поруч попри будь-яку відстань. Зізнання нашим воїнам і воїнкам, завдяки яким можемо гордо тримати український прапор на краю світу. Любимо і міцно обіймаємо», – підписали фото полярники.

Нагадаємо, працівники Національного антарктичного наукового центру показали фото незвичайних зимових явищ в Антарктиці. Полярникам вдалося зазнімкувати крижані «млинці» та снігові «пончики».

Також український криголам «Ноосфера» вперше в історії працює за Південним полярним колом, забезпечуючи проведення міжнародних океанографічних та геологічних досліджень. Судно вирушило з антарктичної станції «Академік Вернадський», розташованої на межі полярного кола, і тепер досліджує Південний океан. 

Читайте також:

Теги: прапор полярники Антарктида

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полярниця розповіла про роботу на станції «Академік Вернадський» під час війни
«Людина, якій страшно, не поїде в Антарктику». Нова очільниця української експедиції – про роботу на краю світу
7 лютого, 20:30
Росіяни пронесли прапор країни-агресора на стадіон і ходили з ним нижнім ярусом трибун
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
7 лютого, 11:57
Заборона на пронесення російських прапорів діє на змагальних майданчиках, у медіацентрі та Олімпійському селищі
МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти
3 лютого, 12:02
Суд відмовився карати чоловіка за радянський прапор
На Дніпропетровщині суд виправдав чоловіка, який розгулював із комуністичним прапором
31 сiчня, 22:01
Ганчук раніше працювала на станції «Академік Вернадський» як метеорологиня
Українську антарктичну експедицію вперше очолить жінка
21 сiчня, 19:50
Українські полярники показали фото снігових «пончиків»
Українські полярники зазнімкували незвичайні явища в Антарктиці (фото)
14 сiчня, 18:31

Події в Україні

Рубіо в Мюнхені повідомив хороші та погані новини від США
Рубіо в Мюнхені повідомив хороші та погані новини від США
Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа
Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа
Полярники передали українцям валентинку з Антарктиди
Полярники передали українцям валентинку з Антарктиди
«Путін не живе, як звичайні люди». Зеленський назвав єдину річ, яка цікавить російського диктатора
«Путін не живе, як звичайні люди». Зеленський назвав єдину річ, яка цікавить російського диктатора
«Я подивився йому в очі». Генсек НАТО розповів про «розмову» з псом Патроном
«Я подивився йому в очі». Генсек НАТО розповів про «розмову» з псом Патроном
Жадан на Мюнхенській конференції з безпеки представив «десять тез про майбутнє»
Жадан на Мюнхенській конференції з безпеки представив «десять тез про майбутнє»

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua