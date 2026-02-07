Головна Спорт Новини
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
Росіяни пронесли прапор країни-агресора на стадіон і ходили з ним нижнім ярусом трибун

Стюарди не реагували на прапор країни-агресора

Російський прапор з'явився на трибунах стадіону «Сан-Сіро» на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

Російський прапор на трибунах «Сан-Сіро»

Росіяни пронесли прапор країни-агресора на трибуни стадіону і гуляли нижнім ярусом трибун, роблячи фото на очах у стюардів. Жодних претензій їм не пред'явили.

«Коли ми вирішили полетіти на Олімпіаду, сказали – давайте захопимо прапор. Ми прийшли сюди і розтягнули його перед головною сценою і зовсім не замислювалися, взяли та сфотографувалися. Але ми не спортсмени, ми вболівальники. Ми це робили для себе, і вийшло так, що хтось нас сфотографував. Ми скидали у приватному порядку, нікуди у соцмережі не викладали», – розповів пропагандистам росіянин Євген Бурденюк, який приніс прапор РФ.

Участь України у церемонії відкриття Олімпіади

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, що відбулися одразу у кількох італійських локаціях – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, ключовою частиною шоу традиційно став парад націй.

На стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані синьо-жовтий прапор України несла дебютантка Олімпійських ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Для спортсменки цей вихід став особливо емоційним – її батько служить у лавах Збройних сил України.

«Я не думала, що саме мені довірять нести прапор. В Україні є багато більш відомих спортсменів, але я впевнена, що тато пишається мною – і тим, що я тут, і тим, що представляю країну», — зізналася Сидьорко в коментарі Національному олімпійському комітету.

Ще однією зіркою міланської частини церемонії став фігурист Кирило Марсак. Український представник одиночного катання виконав запальні рухи на початку урочистого проходу, запаливши публіку. 

Паралельно в Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем України став Владислав Гераскевич – перший в історії український скелетоніст.

Теги: Олімпіада прапор росія

