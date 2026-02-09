30 років в Антарктиці: у Києві відкрилася фотовиставка про українських полярників

Виставка триватиме до 1 березня, вхід вільний

У київській книгарні «Сенс» на Хрещатику розпочала роботу експозиція «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Виставка присвячена 30-річчю передачі Україні антарктичної станції «Академік Вернадський». Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, інформує «Главком».

Виставка налічує 30 фото – за кількістю років української Антарктики фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Експозиція символічно налічує 30 світлин, за кількістю років української Антарктики. Відвідувачі можуть побачити будні та наукову роботу учасників експедицій; легендарне науково-дослідне судно «Ноосфера»; антарктичну фауну, зокрема пінгвінів та тюленів та рідкісні природні явища та наслідки глобальної зміни клімату.

Відвідувачі можуть побачити будні та наукову роботу учасників експедицій фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Особливий інтерес викликають реальні експонати – костюми українських зимівників. Відвідувачі виставки мають змогу порівняти спорядження перших експедицій 90-х років із сучасним екіпіруванням полярників.

Діти із захопленням слухали розповіді про роботу станції «Академік Вернадський» фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Головною родзинкою відкриття виставки було включення з Антарктики – на зв’язок вийшов керівник 30-ї експедиції Олександр Полудень. Він розповів про роботу команди, показав станцію, пінгвінів та легендарний флагшток, на якому 6 лютого 1996-го відбулася зміна прапорів. Та найбільше усіх вразила озвучена керівником експедиції температура біля станції – +1°С, адже зараз там антарктичне літо.

Виставка триватиме до 1 березня фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Виставка триватиме до 1 березня. Вхід вільний.

Нагадаємо, вперше в історії українських антарктичних досліджень річну експедицію очолила жінка. Метеорологиня Анжеліка Ганчук стала керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції на станцію «Академік Вернадський» у 2026-2027 роках.