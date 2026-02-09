Головна Київ Новини
30 років в Антарктиці: у Києві відкрилася фотовиставка про українських полярників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
30 років в Антарктиці: у Києві відкрилася фотовиставка про українських полярників
Відкриття виставки «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність»
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Виставка триватиме до 1 березня, вхід вільний

У київській книгарні «Сенс» на Хрещатику розпочала роботу експозиція «Україна в Антарктиці: дослідження та незламність». Виставка присвячена 30-річчю передачі Україні антарктичної станції «Академік Вернадський». Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, інформує «Главком».

Виставка налічує 30 фото – за кількістю років української Антарктики
Виставка налічує 30 фото – за кількістю років української Антарктики
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Експозиція символічно налічує 30 світлин, за кількістю років української Антарктики. Відвідувачі можуть побачити будні та наукову роботу учасників експедицій; легендарне науково-дослідне судно «Ноосфера»; антарктичну фауну, зокрема пінгвінів та тюленів та рідкісні природні явища та наслідки глобальної зміни клімату.

Відвідувачі можуть побачити будні та наукову роботу учасників експедицій
Відвідувачі можуть побачити будні та наукову роботу учасників експедицій
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Особливий інтерес викликають реальні експонати – костюми українських зимівників. Відвідувачі виставки мають змогу порівняти спорядження перших експедицій 90-х років із сучасним екіпіруванням полярників.

Діти із захопленням слухали розповіді про роботу станції «Академік Вернадський»
Діти із захопленням слухали розповіді про роботу станції «Академік Вернадський»
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Головною родзинкою відкриття виставки було включення з Антарктики – на зв’язок вийшов керівник 30-ї експедиції Олександр Полудень. Він розповів про роботу команди, показав станцію, пінгвінів та легендарний флагшток, на якому 6 лютого 1996-го відбулася зміна прапорів. Та найбільше усіх вразила озвучена керівником експедиції температура біля станції – +1°С, адже зараз там антарктичне літо. 

Виставка триватиме до 1 березня
Виставка триватиме до 1 березня
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Виставка триватиме до 1 березня. Вхід вільний.

Нагадаємо, вперше в історії українських антарктичних досліджень річну експедицію очолила жінка. Метеорологиня Анжеліка Ганчук стала керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції на станцію «Академік Вернадський» у 2026-2027 роках. 

30 років в Антарктиці: у Києві відкрилася фотовиставка про українських полярників
30 років в Антарктиці: у Києві відкрилася фотовиставка про українських полярників
