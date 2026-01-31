Головна Країна Кримінал
На Дніпропетровщині суд виправдав чоловіка, який розгулював із комуністичним прапором

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Дніпропетровщині суд виправдав чоловіка, який розгулював із комуністичним прапором
Суд відмовився карати чоловіка за радянський прапор
фото ілюстративне

Чоловік узяв прапор із горища будинку бабусі, поїхав з ним на роботу та зупинився біля магазину

Марганецький міський суд Дніпропетровської області визнав громадянина невинуватим у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер».

15 грудня 2022 року неодноразово судимий за крадіжки молодик узяв у будинку бабусі прапор із зображення серпа, молота та п’ятикутної зірки. Далі обвинувачений пішов до продуктового магазину і, нібито, розмахував там прапором. Очевидці викликали поліцію.

У судовому засіданні чоловік відмовився давати показання. Раніше на слідчому експерименті показав, що взяв прапор із горища будинку бабусі, поїхав з ним на роботу та зупинився біля магазину.

Свідки розповіли, що обвинувачений купив у магазині пиво і ходив із радянським прапором на плечах, на зауваження не реагував або відповідав, що йому так подобається і за СРСР було краще.

У рамках кримінального провадження провели фототехнічну експертизу.

За висновком експерта прапор схожий на зображення державного прапора Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму, а саме – прапором союзної радянської республіки у складі СРСР.

Тобто предмет, який публічно використовував обвинувачений не є предметом злочину, прямо вказаним у законі, а лише має з ним схожість. Тому суд вирішив, що в діях обвинуваченого відсутній склад кримінального правопорушення, оскільки відсутній предмет злочину.

Правом клопотати про повторну чи додаткову експертизу прокурор не скористався.

Раніше поліцейські Києва спільно із СБУ викрили підпільну неокомуністичну організацію, яка закликала «відновити СРСР» та поширювала заборонену символіку. 

Нагадаємо, Чаплинський районний суд Херсонської області визнав винним чоловіка у поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного режиму і призначив п’ять років позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового терміну. 

Раніше Новотроїцький районний суд Херсонської області визнав винною пенсіонерку у поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч.2 ст.436-1 КК України) і призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши на іспитовий термін один рік. Жінка протягом 2016-2018 років обвинувачена на своїй сторінці у соціальній мережі «Однокласники» опублікувала низку фото та відеофайлів із зображеннями символіки комуністичного режиму.

Теги: суд прапор прокурор Дніпропетровщина чоловік

