У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поблизу Новодністровська розташований ключовий енергетичний комплекс

У місті Новодністровськ цієї ночі пролунали вибухи під час ворожої атаки крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, пише «Главком».

«Загроза ракетного удару! Новодністровськ та прилеглі – в укриття», – наголосив він.

Осипенко також повідомив, що атака триває і фіксуються нові повітряні цілі. «Ворожа ракетно-дронова атака триває! Фіксуються нові цілі», – зазначив Осипенко.

Як відомо, поблизу Новодністровська розташований ключовий енергетичний комплекс на Дністрі, що забезпечує стабільність енергосистеми України.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня російські терористи атакували Харків балістикою. Зафіксовано удар балістичною ракетою по житловій забудові.

Цієї ночі у Києві та області також прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Перші наслідки атаки зафіксовано у Деснянському районі.

Теги: Чернівецька область вибух

Події в Україні

Удар по Харкову: рятувальники показали фото та відео з наслідками
Удар по Харкову: рятувальники показали фото та відео з наслідками
У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди
У Харкові зруйновано цілий під’їзд: є загибла, під завалами люди
У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи
У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки
Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки
Склади боєприпасів, ракетні комплекси та вертоліт Ка-27: Сили оборони уразили важливі цілі ворога
Склади боєприпасів, ракетні комплекси та вертоліт Ка-27: Сили оборони уразили важливі цілі ворога

