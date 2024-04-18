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У Данії прозвучали «Голоси полонених». Це була акція з вимогою звільнити українських військових з російського полону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Данії прозвучали «Голоси полонених». Це була акція з вимогою звільнити українських військових з російського полону
У Копенгагені відбулася акція з вимогою звільнити українських військових з російського полону
фото: Anna Bovkun

«Ми пам'ятаємо кожного і кожну з тих, хто хоробро обороняв нас від ворога і віримо, що наші спільні зусилля повернуть їх додому!»

У Копенгагені відбулася акція «Голоси полонених», учасники якої вимагали звільнити українських військових, які перебувають у російському полоні у жахливих умовах, піддаються допитам і тортурам. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на організацію Hjælp Ukrainske Børn («Допоможи українським дітям»).

Кілька сотень осіб пройшли вулицями столиці Данії. Вони вимагали свободи для полонених, медичної допомоги та втручання міжнародних комісій, а також покарання для тих, хто відповідає за їхнє незаконне утримання.

На демонстрації виступили представниця «Hjælp Ukrainske Børn» Анна Волощенко, кандидат в депутати від соціал-демократів Магнус Барсьое, лідер ГО «Frihed for Ukraine» Єнс Алструп, співзасновник ГО «Ukrainian Dialogues»Сергій Костріков та представник УГКЦ Василь Тихович.

«Ми пам'ятаємо кожного і кожну з тих, хто хоробро обороняв нас від ворога і віримо, що наші спільні зусилля повернуть їх додому!», – наголосили організатори.

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У Копенгагені відбулася акція з вимогою звільнити українських військових з російського полону
фото: Anna Bovkun

Захід було організовано Hjælp Ukrainske Børn, Lastivka- København («Ластівка – Копенгаген»)  і Ukrainian Dialogues («Українські діалоги») за ініціативи Благодійного фонду «Серце в дії».

Теги: діаспора обмін полоненими Данія

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