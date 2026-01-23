Головна Країна Події в Україні
Польські фермери розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Угринів – Долгобичув»: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Польські фермери розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Угринів – Долгобичув»: що відомо
фото: Darek Delmanowicz, РАР / іллюстративне

З українського боку в напрямку виїзду до Польщі немає значного скупчення транспортних засобів

У п’ятницю, 23 січня 2026 року, на українсько-польському кордоні знову розпочалася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів» на Львівщині. За повідомленням Львівської митниці, польські сільгоспвиробники наразі не заблокували рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську митницю.

За офіційними даними польської сторони, протестувальники розпочали акцію протесту сільгоспвиробників  поблизу під’їзних шляхів до пункту пропуску «Долгобичув». Акція спрямована на привернення уваги до аграрної політики ЄС та імпорту сільськогосподарської продукції.

За попередньою інформацією, протест запланований як короткочасний попереджувальний, проте водіям варто враховувати можливість затримок під час проходження процедур оформлення.

Станом на поточну годину Львівська митниця звітує про те, що з українського боку в напрямку виїзду до Польщі немає значного скупчення транспортних засобів.

Оформлення вантажних та легкових автомобілів з боку України триває у штатному режимі, проте пропуск на територію Польщі може бути уповільнений через дії активістів на суміжній стороні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня 2026 року, польські аграрії планують відновити акції протесту на українсько-польському кордоні. Цього разу під блокування потрапить пункт пропуску «Долгобичув–Угринів» у Львівській області.

Теги: Польща Львівщина кордон

