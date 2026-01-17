На Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь: поліція взялась за справу

Правоохоронці встановили, що інцидент стався в одному з сіл Самбірського району

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від двох до трьох років

На Львівщині правоохоронці розслідують факт жорстокого поводження з тваринами після виявлення відео в соціальних мережах, на якому чоловік силоміць заливає алкоголь у пащі собакам. Про це повідомили в Національній поліції України, пише «Главком».

За попередніми даними, на відео зафіксовано, ймовірно, вживання горілки.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався в одному з сіл Самбірського району. Особу чоловіка вже ідентифікували – ним виявився 57-річний місцевий житель.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварин.

Собак вилучили та передали зоозахисникам. Наразі тварини перебувають у безпечних умовах під наглядом фахівців і отримують необхідну ветеринарну допомогу.

Нагадаємо, в одному із сіл Саф’янівської громади на Одещині 11-річний хлопець жорстоко повівся з домашнім собакою, розкручуючи його на повідку та скидаючи зі схилу. Відео інциденту з’явилось у мережі та привернуло увагу поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особу дитини. Сам хлопець пояснив, що вважав це «грою». На щастя, тварина не постраждала.