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Полтава перейменує вулицю, названу на честь невідомої людини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Полтава перейменує вулицю, названу на честь невідомої людини
Вулиця Федора Матвієнка в Полтаві
скріншот

У 1999 році міський голова Полтави Анатолій Кукоба запропонував назвати вулицю на честь Федора Матвієнка, проте не надав про нього жодної інформації

У Полтаві місцева влада перейменує вулицю, яка названа на честь невідомої людини. Про це повідомляє «Зміст».

Вулицю, названу на честь Федора Матвієнка, віднесли до третьої черги на перейменування. 

Виявилося, що в 1999 році тодішній міський голова Полтави Анатолій Кукоба запропонував назвати вулицю у південній частині міста на честь Федора Матвієнка, проте інформацію про нього в документах не надали, тому встановити заслуги цієї особи зараз не вдається.

Робоча група з перейменування пропонує мешканцям Полтави обрати такі назви для вулиці:

  • Береківська: на честь старої історичної назви місцевості, яка своєю чергою отримала назву від імені місцевого козака Береки.
    Також відомо, що в 1940-х роках цей район міста мав офіційну назву «Береківка»;
  • вулиця Бориса Мартоса: Борис Мартос – член  Центральної Ради й першого українського уряду, голова Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки та організатор кооперативного руху в Україні. На початку 20 ст. він долучився до визвольного руху та був активістом революційної української партії, за що тричі відбував покарання у в’язниці. У 1910-х організовував кредитні спілки та кооперативні курси на Полтавщині, Волині та Кубані, викладав у Харкові. Також Борис Мартос – автор Тимчасового земельного закону від 18 січня 1918 року, за яким земля та надра оголошувалися власністю народу, і кожен мав отримувати стільки землі, скільки зможе обробляти власною працею. За часів правління гетьманату він очолював управу Українського кооперативного комітету та долучився до створення Кооперативного інституту імені Михайла Туган-Барановського в Києві. За Директорії УНР обіймав посади міністра продовольчих справ та міністра фінансів. Через свою діяльність його також вважають одним із «батьків» гривні у часи УНР;
  • вулиця Северина Наливайка: Северин Наливайко – козацький ватажок та один із керівників повстання 1594-96 років у Речі Посполитій.
    У цьому повстанні діяли три козацьких загони, які об’єдналися тільки на завершальному етапі боротьби. Северин Наливайко тоді організував навколо себе самостійну козаччину – «охочих козаків», з якими здійснив кілька вдалих походів у Молдавію, а з вересня 1595 р. розгорнув соціальний рух на Україні. Незабаром лави його загонів зросли до 4 тис. осіб. Відтоді Наливайко вийшов на чільне місце серед старшин, перетворившись завдяки організаторським і воєнним здібностям на найвпливовішого керівника повстання, яке поширилося на Поділля, Волинь, Київщину й Білорусь;
  • вулиця Сергія Корольова: Сергій Корольов – вчений у галузі ракетобудування та космонавтики школи академіка Михайла Кравчука, конструктор. Один із засновників практичної космонавтики. Перший головний конструктор ракетно-космічних систем у СРСР, де перед цим був в'язнем концтаборів ГУЛАГ.

Нагадаємо, що протягом 2014-2023 років було перейменовано 561 із 2845 вулиць, провулків, проспектів, бульварів, які є у Києві. З них 186 змінили назву у рамках декомунізації, 313 в рамках дерусифікації, перейменовано також три станції метро. Назву змінила кожна п'ята вулиця в столиці.

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Теги: Полтава вулиця

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