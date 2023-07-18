Полтава перейменує вулицю, названу на честь невідомої людини

У 1999 році міський голова Полтави Анатолій Кукоба запропонував назвати вулицю на честь Федора Матвієнка, проте не надав про нього жодної інформації

У Полтаві місцева влада перейменує вулицю, яка названа на честь невідомої людини. Про це повідомляє «Зміст».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вулицю, названу на честь Федора Матвієнка, віднесли до третьої черги на перейменування.

Виявилося, що в 1999 році тодішній міський голова Полтави Анатолій Кукоба запропонував назвати вулицю у південній частині міста на честь Федора Матвієнка, проте інформацію про нього в документах не надали, тому встановити заслуги цієї особи зараз не вдається.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Робоча група з перейменування пропонує мешканцям Полтави обрати такі назви для вулиці:

Береківська: на честь старої історичної назви місцевості, яка своєю чергою отримала назву від імені місцевого козака Береки.

Також відомо, що в 1940-х роках цей район міста мав офіційну назву «Береківка»;

на честь старої історичної назви місцевості, яка своєю чергою отримала назву від імені місцевого козака Береки. Також відомо, що в 1940-х роках цей район міста мав офіційну назву «Береківка»; вулиця Бориса Мартоса: Борис Мартос – член Центральної Ради й першого українського уряду, голова Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки та організатор кооперативного руху в Україні. На початку 20 ст. він долучився до визвольного руху та був активістом революційної української партії, за що тричі відбував покарання у в’язниці. У 1910-х організовував кредитні спілки та кооперативні курси на Полтавщині, Волині та Кубані, викладав у Харкові. Також Борис Мартос – автор Тимчасового земельного закону від 18 січня 1918 року, за яким земля та надра оголошувалися власністю народу, і кожен мав отримувати стільки землі, скільки зможе обробляти власною працею. За часів правління гетьманату він очолював управу Українського кооперативного комітету та долучився до створення Кооперативного інституту імені Михайла Туган-Барановського в Києві. За Директорії УНР обіймав посади міністра продовольчих справ та міністра фінансів. Через свою діяльність його також вважають одним із «батьків» гривні у часи УНР;

Борис Мартос – член Центральної Ради й першого українського уряду, голова Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки та організатор кооперативного руху в Україні. На початку 20 ст. він долучився до визвольного руху та був активістом революційної української партії, за що тричі відбував покарання у в’язниці. У 1910-х організовував кредитні спілки та кооперативні курси на Полтавщині, Волині та Кубані, викладав у Харкові. Також Борис Мартос – автор Тимчасового земельного закону від 18 січня 1918 року, за яким земля та надра оголошувалися власністю народу, і кожен мав отримувати стільки землі, скільки зможе обробляти власною працею. За часів правління гетьманату він очолював управу Українського кооперативного комітету та долучився до створення Кооперативного інституту імені Михайла Туган-Барановського в Києві. За Директорії УНР обіймав посади міністра продовольчих справ та міністра фінансів. Через свою діяльність його також вважають одним із «батьків» гривні у часи УНР; вулиця Северина Наливайка: Северин Наливайко – козацький ватажок та один із керівників повстання 1594-96 років у Речі Посполитій.

У цьому повстанні діяли три козацьких загони, які об’єдналися тільки на завершальному етапі боротьби. Северин Наливайко тоді організував навколо себе самостійну козаччину – «охочих козаків», з якими здійснив кілька вдалих походів у Молдавію, а з вересня 1595 р. розгорнув соціальний рух на Україні. Незабаром лави його загонів зросли до 4 тис. осіб. Відтоді Наливайко вийшов на чільне місце серед старшин, перетворившись завдяки організаторським і воєнним здібностям на найвпливовішого керівника повстання, яке поширилося на Поділля, Волинь, Київщину й Білорусь;

Северин Наливайко – козацький ватажок та один із керівників повстання 1594-96 років у Речі Посполитій. У цьому повстанні діяли три козацьких загони, які об’єдналися тільки на завершальному етапі боротьби. Северин Наливайко тоді організував навколо себе самостійну козаччину – «охочих козаків», з якими здійснив кілька вдалих походів у Молдавію, а з вересня 1595 р. розгорнув соціальний рух на Україні. Незабаром лави його загонів зросли до 4 тис. осіб. Відтоді Наливайко вийшов на чільне місце серед старшин, перетворившись завдяки організаторським і воєнним здібностям на найвпливовішого керівника повстання, яке поширилося на Поділля, Волинь, Київщину й Білорусь; вулиця Сергія Корольова: Сергій Корольов – вчений у галузі ракетобудування та космонавтики школи академіка Михайла Кравчука, конструктор. Один із засновників практичної космонавтики. Перший головний конструктор ракетно-космічних систем у СРСР, де перед цим був в'язнем концтаборів ГУЛАГ.

Нагадаємо, що протягом 2014-2023 років було перейменовано 561 із 2845 вулиць, провулків, проспектів, бульварів, які є у Києві. З них 186 змінили назву у рамках декомунізації, 313 в рамках дерусифікації, перейменовано також три станції метро. Назву змінила кожна п'ята вулиця в столиці.