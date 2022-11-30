Помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь
Цзян помер у 96 років від лейкемії та поліорганної недостатності
Сьогодні, 30 листопада, у віці 96 років помер колишній голова КНР Цзян Цземінь. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю, передає Reuters.
Зазначається, що Цзян помер від лейкемії та поліорганної недостатності.
Також відомо, що його не було на церемонії закриття 20-го з’їзду Компартії.
Цзян Цземінь очолював КНР з 27 березня 1993 року до 15 березня 2003-го. До того, з 1989 до 2002 року, Цзян був генеральним секретарем Центрального комітету Компартії Китаю.
Стажувався на Московському автозаводі ім. Сталіна, майже 30 років пропрацював у системі міністерства машинобудування, також був міністром електронної промисловості. З 1985 по 1989 рік – мер Шанхая. Очолив Компартію у 1989 році після розгону студентської демонстрації на площі Тяньаньмень за пропозицією тодішнього керівника КНР Ден Сяопіна, а в 1993-му став головою КНР та продовжив реформи останнього.
На посаді лідера Китаю він змінив Ян Шанкуня, а після Цземіня головою КНР став Ху Цзіньтао.
Відомо, що Цзян займав жорстку позицію щодо статусу Тайваню, що сприяло його популярності серед китайських військових. У 1997 році, коли Гонконг, який був до цього часу англійською колонією, перейшов під суверенітет Китаю, він домігся, щоб посаду голови виконавчої влади нового Особливого автономного району зайняв пекінський ставленик Дун Цзяньхуа.
Також Цзян, подолавши опір консерваторів, включив у партійну програму висунутий ним принцип «трьох представництв», що зрівняв інтелігенцію в політичних правах з робітниками та селянами та відкрив шлях до партії приватним підприємцям, які проголошувалися «передовими громадськими продуктивними силами».
Нагадаємо, 26 листопада несподівано помер головний білоруський дипломат.
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