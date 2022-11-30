Помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь

Цзян Цземінь очолював КНР з 27 березня 1993 року до 15 березня 2003-го. До того, з 1989 до 2002 року, Цзян був генеральним секретарем Центрального комітету Компартії Китаю.

Стажувався на Московському автозаводі ім. Сталіна, майже 30 років пропрацював у системі міністерства машинобудування, також був міністром електронної промисловості. З 1985 по 1989 рік – мер Шанхая. Очолив Компартію у 1989 році після розгону студентської демонстрації на площі Тяньаньмень за пропозицією тодішнього керівника КНР Ден Сяопіна, а в 1993-му став головою КНР та продовжив реформи останнього.

На посаді лідера Китаю він змінив Ян Шанкуня, а після Цземіня головою КНР став Ху Цзіньтао.