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    Події в Україні

    Понад €9000 знайшли прикордонники у траві біля кордону з Румунією

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    Тривають заходи по встановленню власника знайдених коштів - Понад €9000 знайшли прикордонники у траві біля кордону з Румунією
    Тривають заходи по встановленню власника знайдених коштів
    Фото пресслужби ДПС України

    Власник «скарбу» наразі залишається невідомим

    Учора ввечері, під час несення служби, прикордонний наряд відділу «Селятин» Чернівецького загону натрапив на незвичну знахідку.

    За 15 метрів від кордону з Румунією у траві лежала «солідна» пачка іноземних купюр, скріплених канцелярськими гумками.

    У пачці знаходилось понад 200 купюр номіналом 20, 50, 100 та 200 євро – усього €9250.

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    Понад €9000 знайшли прикордонники у траві біля кордону з Румунією
    Понад €9000 знайшли прикордонники у траві біля кордону з Румунією
    Понад €9000 знайшли прикордонники у траві біля кордону з Румунією
    Понад €9000 знайшли прикордонники у траві біля кордону з Румунією
    Понад €9000 знайшли прикордонники у траві біля кордону з Румунією
    Понад €9000 знайшли прикордонники у траві біля кордону з Румунією
    Понад €9000 знайшли прикордонники у траві біля кордону з Румунією
    Фото пресслужби ДПС України

    Біля кордону прикордонники нікого не помітили. Ці кошти, ймовірно, протиправні елементи мали намір використати у незаконній діяльності, пов’язаній з переміщенням сигарет через кордон.

    Проте, власник «скарбу» наразі залишається невідомим.

    Про знахідку прикордонники одразу сповістили компетентні правоохоронні органи. До правоохоронців на даний час ніхто не звертався. Тривають заходи по встановленню власника знайдених коштів.

    Нагадаємо, 20 вересня, на пункті пропуску Бачівськ у Сумській області прикордонники затримали 51-річного громадянина Молдови, який із 2013 року перебував у міжнародному розшуку.

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