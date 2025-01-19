Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

12 людей постраждали внаслідок удару по Запоріжжю

Станом на 23:30 кількість постраждалих від ранішнього ворожого удар зросла. 12 людей звернулось за допомогою до лікарів. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вони дістали осколкові поранення, різані рани, струс головного мозку, забої та переломи.

Раніше стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинув чоловік. ДСНС деблокувала тіло чоловіка з-під завалів.

Також Федоров повідомив, що чоловік 27-ми років, досі вважається зниклим безвісти.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Також постраждав Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів на Київ і Запоріжжя та показав відео наслідків ворожого удару. Як наголосив президент, «усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари».