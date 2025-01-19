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Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
18 січня росіяни атакували Запоріжжя
фото: ДСНС Запоріжжя

12 людей постраждали внаслідок удару по Запоріжжю

Станом на 23:30 кількість постраждалих від ранішнього ворожого удар зросла. 12 людей звернулось за допомогою до лікарів. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла фото 1

Вони дістали осколкові поранення, різані рани, струс головного мозку, забої та переломи.

Раніше стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинув чоловік. ДСНС деблокувала тіло чоловіка з-під завалів.

Також Федоров повідомив, що чоловік 27-ми років, досі вважається зниклим безвісти.

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Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Також постраждав Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів на Київ і Запоріжжя та показав відео наслідків ворожого удару. Як наголосив президент, «усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари».

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Теги: пострадали ракетна атака Володимир Зеленський Запоріжжя Іван Федоров

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