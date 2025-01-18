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Зеленський відреагував на удари РФ по Києву та Запоріжжю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на удари РФ по Києву та Запоріжжю
Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська»
фото: Київська міська прокуратура

Президент України  висловив співчуття рідним та близьким

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів на Київ і Запоріжжя та показав відео наслідків ворожого удару.

Президент України  висловив співчуття рідним та близьким.

«Пошкоджені житлові будинки, станція метро, магазини, кав’ярні та цивільна інфраструктура. Всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Під ударом було Запоріжжя. Відомо про десять постраждалих, інші люди можуть бути під завалами. Зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, крамниці. Рятувальна операція триває досі», – написав Зеленський у соцмережах.

Як наголосив президент, «усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари».

«Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом», – підкреслив Зеленський. 

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами».

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід. Поїзди прямували без зупинки на станції.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа. Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Внаслідок атаки на Київ загинули троє людей.

До слова, станція метро «Лук’янівська» вже відновила роботу після ранкової ракетної атаки.  

Теги: Запоріжжя пожежа метро житло Володимир Зеленський президент інфраструктура відео

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