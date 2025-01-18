У Запоріжжі внаслідок ракетного удару зруйновано собор УПЦ МП
Свято-Андріївський кафедральний собор був серйозно пошкоджений внаслідок обстрілу Росії
У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки військ РФ пошкоджений собор. Йдеться про Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє місцеве видання «РІА Південь».
Зазначається, що собор був пошкоджений внаслідок вибухової хвилі зранку 18 січня.
За словами настоятеля храму, під час вибуху у соборі було дві людини, вони не постраждали. Протоієрей уточнив, що у храмі перебували черговий та одна жінка-парафіянка.
Свято-Андріївський кафедральний собор був серйозно пошкоджений внаслідок обстрілу Росії. Там повністю обвалилась стеля, дах вцілів, але перебували у храмі небезпечно. Суттєво пошкоджено церковне оздоблення та ікони. Також є зовнішні пошкодження собору.
Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.
За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.
Станом на 12:30 відомо про 10 постраждалих у Запоріжжі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів на Київ і Запоріжжя та показав відео наслідків ворожого удару. Як наголосив президент, «усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари».
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