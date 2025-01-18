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У Запоріжжі внаслідок ракетного удару зруйновано собор УПЦ МП

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Запоріжжі внаслідок ракетного удару зруйновано собор УПЦ МП
Собор був пошкоджений внаслідок вибухової хвилі зранку 18 січня
фото: «РІА Південь»

Свято-Андріївський кафедральний собор був серйозно пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки військ РФ пошкоджений собор. Йдеться про Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє місцеве видання «РІА Південь».

Зазначається, що собор був пошкоджений внаслідок вибухової хвилі зранку 18 січня.

У храмі повністю обвалилась стеля, дах вцілів, але перебували у храмі небезпечно
У храмі повністю обвалилась стеля, дах вцілів, але перебували у храмі небезпечно
фото: «РІА Південь»

За словами настоятеля храму, під час вибуху у соборі було дві людини, вони не постраждали. Протоієрей уточнив, що у храмі перебували черговий та одна жінка-парафіянка.

Свято-Андріївський кафедральний собор був серйозно пошкоджений внаслідок обстрілу Росії. Там повністю обвалилась стеля, дах вцілів, але перебували у храмі небезпечно. Суттєво пошкоджено церковне оздоблення та ікони. Також є зовнішні пошкодження собору.

У Свято-Андріївському кафедральному соборі повністю обвалилась стеля
У Свято-Андріївському кафедральному соборі повністю обвалилась стеля
фото: «РІА Південь»

Перебувати у соборі небезпечно
Перебувати у соборі небезпечно
фото: «РІА Південь»

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Станом на 12:30 відомо про 10 постраждалих у Запоріжжі. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів на Київ і Запоріжжя та показав відео наслідків ворожого удару. Як наголосив президент, «усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари».

Теги: Запоріжжя обстріл транспорт жінка ракета свято собор ракетна атака

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