Інженер столичного метро наводив російські ракети на Київ та Харків: подробиці від СБУ

Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентури і затримали її резидента у Києві

Комунальник був керівником агентурної мережі ФСБ

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка діяла у Києві та Харківській області. Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари РФ. Про це інформує пресслужба СБУ.

Встановлено, що резидентом (керівником) ворожого осередку був чинний інженер комунального підприємства «Київський метрополітен».

За матеріалами справи, посадовець був завербований у 2015 році в Москві під час особистої зустрічі із кадровим співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено кіберфахівцями Служби безпеки.

Завербованого агента перевели у «режим очікування» і «розконсервували» його після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджері.

Він одразу отримав вказівку на створення агентурної мережі. Завданням цього угруповання був збір інформації про місця базування та маршрути пересування українських військ та їхніх вантажів, а також наведення по них ракетних і дронових атак рашистів.

До роботи на ворога резидент залучив своїх знайомих: харків’янина, який після мобілізації залишив військову частину, а до цього 10 років працював на «Укрзалізниці», і водія міжнародних автоперевезень. Завданням дезертира було відслідковувати рух військових ешелонів ЗСУ, а водія – під виглядом робочих поїздок – зливати координати блокпостів та підрозділів Сил оборони.

Крім того встановлено, що до діяльності агентурної групи були залучені рідний брат і мати фігуранта.

Керівник агентурної групи отримував від поплічників «потрібні» геолокації, узагальнював їх та передавав «звіти» своєму російському куратору.

За даними слідства, резидент особисто наводив ракетні удари по Києву, що підтверджується його перехопленими розмовами.

Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентури і затримали її резидента у Києві. Одночасно у Харкові було затримано агента-дезертира.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами роботи на РФ. Також виявлено вогнепальну зброю, яку передано на експертизу.

Слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим та двом родичам керівника ворожого осередку про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу затриманим та повідомлення про підозру третьому учаснику групи – водію міжнародних рейсів, який переховується за кордоном. Зловмисникам загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше народному депутату України ІХ скликання було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів.

Крім того, працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Нагадаємо, антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.

Напередодні повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).