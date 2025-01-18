Атака на Київ: з'явилося відео перших хвилини після удару

Від сьогоднішньої ранкової атаки балістики на столицю постраждали Шевченківський та Голосіївський райони

У мережі з’явилося відео перших хвилин після атаки російських терористів на столицю. На ньому зруйнована будівля станції метро «Лук’янівська», палають автівки, а вода заливає вулиці.

Перші хвилини після ракетного удару по столиці 😡 pic.twitter.com/BfpOqMnKXO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

У поліції заявили, що загадом внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, будівлі бізнес-центру, магазину та автомобілі громадян.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід.

Поїзди прямують без зупинки на станції.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа.

Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.