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Ворожі дрони атакували сім областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворожі дрони атакували сім областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
фото ілюстративне

Повітряні сили збили всі ворожі дрони

У ніч на 9 квітня російські загарбники вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та випустили 20 ударних БпЛА типу Shahed. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог запустив із мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Ворожі дрони атакували сім областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі фото 1

Нагадаємо, унаслідок удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді постраждало 10 людей. Двох дітей госпіталізували, вони не у тяжкому стані.

За даними Суспільного, внаслідок влучання неподалік Полтави зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток. Загалом, окрім гуртожитку, зазнали пошкоджень ще три будинки навколо.

Теги: авіація безпілотник ворог

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