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Рятувальна операція у Дніпрі: що відомо на ранок 17 січня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рятувальна операція у Дніпрі: що відомо на ранок 17 січня
Люди несуть квіти та іграшки до будинку, зруйнованого російською ракетою
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Залишається невідомою доля 25 мешканців будинку

Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоповерхових житловий будинок.

Уламки зруйнованого будинку розібрані на 90%. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 – важкі», – поінформував очільник ОВА.

Резніченко додав, що залишається невідомою доля 25 мешканців будинку.

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Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Нагадаємо, у результаті влучання російської ракети у будинку зруйновано понад 200 квартир.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до атаки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ракетний удар Росії по житловому будинку у Дніпрі та назвав його черговим прикладом порушення законів війни. 

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Теги: росія теракт війна Дніпро ракета

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