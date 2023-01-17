Рятувальна операція у Дніпрі: що відомо на ранок 17 січня

Люди несуть квіти та іграшки до будинку, зруйнованого російською ракетою

Залишається невідомою доля 25 мешканців будинку

Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоповерхових житловий будинок.

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Уламки зруйнованого будинку розібрані на 90%. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 – важкі», – поінформував очільник ОВА.

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Резніченко додав, що залишається невідомою доля 25 мешканців будинку.

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Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває фото: Валентин Резніченко/Facebook

Нагадаємо, у результаті влучання російської ракети у будинку зруйновано понад 200 квартир.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до атаки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ракетний удар Росії по житловому будинку у Дніпрі та назвав його черговим прикладом порушення законів війни.