Окупанти у Бердянську змушують школярів присягати РФ під церковне «благословення»

Під приводом профорієнтації окупанти в Бердянську дітей змалку привчають до військової дисципліни та служби в силових структурах РФ

В окупованому Бердянську Запорізької області неповнолітніх школярів росіяни змушують складати присягу армії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.

«В окупованому Бердянську російська влада продовжує нав’язувати дітям мілітаристську ідеологію. 21 березня в захопленій окупантами «школі №10» 18 учнів так званого кадетського класу Росгвардії склали присягу на вірність Росії», – йдеться у повідомленні.

фото: Бердянська міська військова адміністрація

Бердянська МВА зауважує, що до церемонії навіть залучили церкву. Священнослужитель, який співпрацює з окупантами, «благословив» школярів і побажав їм залишатися вірними присязі.

«Російська окупаційна адміністрація та «управління Росгвардії по Запорізькій області» продовжують активно пропагувати серед дітей так зване «патріотичне виховання», фактично перетворюючи школи на воєнізовані установи. Під приводом профорієнтації дітей змалку привчають до військової дисципліни та служби в силових структурах країни-агресора», – зазначає Бердянська МВА.

Нагадаємо, російська влада на окупованих територіях України активно застосовує на дітях різноманітні форми пропаганди та намагається зробити з них майбутніх військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю української право захисниці Марії Суляліної.

Зокрема, повідомлялося, що система знищення ідентичності української молоді на тимчасово окупованих територіях відбувається через формальну та неформальну освіту. Російська машина мілітаризації підгрібає дітей будь-якого віку, у тому числі й дошкільнят.

Як повідомлялося, російські загарбники продовжують політику мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України, прагнучи розширити свій мобілізаційний ресурс. З нового навчального року в школах на окупованих територіях введено новий предмет – «Основи безпеки та захисту вітчизни». В рамках цієї дисципліни дітей навчатимуть основ вогневої, тактичної, медичної та іншої бойової підготовки.