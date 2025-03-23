Звільнено населений пункт Надія на Луганщині: перші кадри
Загальний обсяг звільнених від ворога територій – три квадратних кілометри
Третя окрема штурмова бригада повідомляє, що силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку бригади.
Зазначається, що загальний обсяг звільнених від ворога територій – три квадратних кілометри.
«Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в «нуль» механізованих полків – 752-го та 254-го 20-ї армії РФ», – зауважив Командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.
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Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку у місті Торецьк Донецької області. Це сталося 21 березня.
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