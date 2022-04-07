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    Події в Україні

    Посольство Франції повертається до Києва

    Французький посол Етьєн де Понсен повідомив про повернення дипмісії до Києва - Посольство Франції повертається до Києва
    Французький посол Етьєн де Понсен повідомив про повернення дипмісії до Києва

    Французькі дипломати можуть повернутися до столиці України наступного тижня

    Французьке посольство незабаром повернеться до Києва. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

    Нардепу стало відомо про це від французького посла Етьєна де Понсена.

    «Незабаром французьке посольство повернеться до Києва. Швидше за все наступного тижня», - повідомив Гончаренко.

    Нагадаємо, раніше турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі.

    Також напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ.

    Нагадаємо також, що Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією. Так, уряд Литви прийняв рішенні відкликати свого посла з Москви, а главі російської дипмісії у Вільнюсі наказано покинути країну. Крім висилки з країни російського посла, прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді. Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви і зажадала, щоб голова російської дипмісії залишив Вільнюс.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Франція посол посольство Україна окупація #stoprussia
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    Посольство Франції повертається до Києва