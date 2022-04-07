Посольство Франції повертається до Києва
Французькі дипломати можуть повернутися до столиці України наступного тижня
Французьке посольство незабаром повернеться до Києва. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
Нардепу стало відомо про це від французького посла Етьєна де Понсена.
«Незабаром французьке посольство повернеться до Києва. Швидше за все наступного тижня», - повідомив Гончаренко.
Нагадаємо, раніше турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі.
Також напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ.
Нагадаємо також, що Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією. Так, уряд Литви прийняв рішенні відкликати свого посла з Москви, а главі російської дипмісії у Вільнюсі наказано покинути країну. Крім висилки з країни російського посла, прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді. Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви і зажадала, щоб голова російської дипмісії залишив Вільнюс.