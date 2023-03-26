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Франція відреагувала на заяву РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Франція відреагувала на заяву РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі
фото: Pixabay

Франція закликала до скасування угоди й назвала її «подальшою ерозією міжнародної архітектури контролю над озброєннями і стратегічної стабільності в Європі»

Франція засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна стосовно розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.

Зазначається, що після порушення Росією Договору зі Сполученими Штатами про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) і припинення участі Росії в ньому, угода з Білоруссю є «подальшою ерозією міжнародної архітектури контролю над озброєннями і стратегічної стабільності в Європі».

«Франція закликає Росію проявити відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і вийти з цієї дестабілізуючої угоди (про розміщення ядерної зброї в Білорусі – ред.)», – йдеться в повідомленні французького відомства.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Також на наміри Путіна щодо атомного озброєння відреагували Польща та Пентагон.  

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Теги: росія путін Франція ядерна зброя Білорусь

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