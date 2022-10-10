Ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (карта)

У деяких центральних, східних та південних областях України оголошено повітряну тривогу

В Україні о 06.48 оголошено повітряну тривогу. Телеграм-канали повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання. Станом на цю хвилину оголошено повітряну тривогу в десяти областях України, включаючи Луганську.

Карта тривог станом на 06:57:

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя.

Командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Загарбники випустили ракети з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).