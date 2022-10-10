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Соратник Путіна назвав можливу відповідь РФ на підрив Кримського моста

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Соратник Путіна назвав можливу відповідь РФ на підрив Кримського моста
Дмитро Медвєдєв неодноразово погрожував Україні ядерним ударом
фото з відкритих джерел

Медвєдєв закликав до «прямого знищення терористів»

Заступник голови ради безпеки країни-агресорки Дмитро Медведєв заявив, що «Росія має відповісти на теракт України проти Кримського мосту лише прямим знищенням терористів». Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Відповіддю Росії на цей злочин може бути лише пряме знищення терористів. Так, як це і прийнято у світі. Саме на це чекають громадяни Росії», – сказав соратник Путіна.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, російський диктатор Володимир Путін проведе засідання ради безпеки, на якому, можливо, обговорюватиметься суботній вибух на Кримському мосту.

У неділю Путін вперше прокоментував те, що сталося, і назвав вибух «терактом українських спецслужб».

У Кремлі не стали уточнювати порядок денний засідання, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков лише сказав: «За темами зорієнтуємо після того, як президент виступить».

Журналісти звернули увагу на той факт, що зазвичай подібні засідання проводяться щоп'ятниці.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков ухилився від питання, чи потрапляє пожежа на Кримському мосту під можливості задіяння ядерної доктрини.

Колишній радник експрезидента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон назвав Путіна «законною військовою мішенню», коментуючи заяви президента РФ щодо ймовірного застосування ядерної зброї проти України.

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