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Харківські рятувальники загасили пожежу на місці удару по «Епіцентру» (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Харківські рятувальники загасили пожежу на місці удару по «Епіцентру» (фото)
Російський обстріл Харкова забрав життя 12 осіб, ще 43 – травмовані, 16 людей вважаються безвісти зниклими
фото: ДСНС

Унаслідок обстрілу харківського гіпермаркету 16 людей вважаються безвісти зниклими

Більше 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському гіпермаркеті «Епіцентр», який потрапив під ворожий удар РФ учора, 25 травня. Нині рятувальники повністю приборкали вогонь. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними надзвичайників, вогонь на місці удару поширився на понад 13 тис. кв. м. Нині пожежа ліквідована.

«Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими», – йдеться в повідомленні.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

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Російський обстріл Харкова забрав життя 12 осіб, ще 43 – травмовані, 16 людей вважаються безвісти зниклими
фото: ДСНС

«Усі, хто втратив зв’язок із близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаємо здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації», – наголосили рятувальники.

Як відомо, Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. Нині відомо про 12 загиблих.

Близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 20 людей ‒ 14-річний хлопець, 11 чоловіків та вісім жінок.

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Теги: Харків пожежа війна обстріл рятувальники

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