Ворог атакував Дніпро ракетами: влада повідомила про наслідки

У місті пошкоджено півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні

Вранці 4 червня Росія атакувала Дніпро. Є пошкодження цивільної інфраструктури, було поранено місцевих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сили ППО збили дві ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці», – розповів Лисак.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Серед поранених – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані та лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також постраждали 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

фото: Сергій Лисак/Telegram

«У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформацію уточнюємо», – додав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, близько 5:00 у Дніпрі під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Після вибухів у місті піднявся стовп диму, повідомляли місцеві пабліки. За словами мешканців, у Дніпрі виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 червня російські окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.