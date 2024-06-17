Росія намагається зірвати передачу Україні F-16: коментар Повітряних сил

Окупанти активно намагаються атакувати українські аеродроми

Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни. Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Як пояснив Євлаш, очевидно те, що росіяни намагатимуться полювати на передані Україні винищувачі.

«І про те, що йому вдасться щось «дуже сильно зірвати» говорити не доводяться. Оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми, проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання і досить успішно», – заявив речник Повітряних сил.

Євлаш додав, що усі необхідні заходи для убезпечення літаків й забезпечення їх активного виконання завдань, будуть вжиті.

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом.

Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

До слова, Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа.