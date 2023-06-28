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Повітряні сили попередили про загрозу атаки ракет і дронів для низки областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про загрозу атаки ракет і дронів для низки областей
У низці областей оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Окупанти знову тероризують Україну

У ніч на 28 червня пролунали сирени повітряної тривоги в низці південних та центральних областей України. Окупанти атакують ракетами і дронами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Загроза застосування безпілотників Shahed фіксується у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Крім того, ракетна небезпека спостерігається в таких областях: Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області.

Жителям областей, де фіксується небезпека, слід неагайно перейти в укриття та дотримуватися інформаційної тиші.

Зазначимо, що о 01:16 відбої повітряної тривоги пролунали в Харківській та Донецькій областях.

Оновлено о 2:03

Загроза застосування Shahed поширилася на Черкаську область.

«Загроза застосування балістичного озброєння – у прифронтових районах східних, південно-східних регіонах країни! Не ігноруйте сигнали тривоги – прямуйте в укриття!», – додали військові.

Мапа повітряних тривог станом на 2:03:

Мапа тривог
Мапа тривог
скриншот: alerts.in.ua

Нагадаємо, завершилася 489-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.

Теги: безпілотник ракета тривога

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