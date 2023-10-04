Окупанти скинули керовані авіабомби на Бериславський район

Загалом росіяни скинули з десяток керованих авіабомб

Сьогодні зранку, 4 жовтня, російська авіація накрила вогнем Бериславський район Херсонської області, загарбники скинули з десяток бомб. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Бериславський район – під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російські війська обстріляли місто Херсон у ніч на 4 жовтня та вранці.

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Триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.