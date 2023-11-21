Україна має право вбити Путіна, попередження Залужному: головне з інтервʼю Зеленського для The Sun

За словами Зеленського, він утратив лік замахам на своє життя після початку повномасштабного вторгнення Росії

Президент України: «Путін може закінчити війну завтра»

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському таблоїду The Sun, у якому розповів про плани Росії усунути його від влади, складну ситуацію на фронті, перемовини з країною-агресоркою та інше. «Главком» зібрав головні заяви, озвучені главою держави під час розмови із західним журналістом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна має право вбити Путіна

Зеленський запевнив, що Україна ліквідує російського диктатора Володимира Путіна, якщо зʼявиться така можливість. Він додав, що наша держава має право на це, оскільки захищає свою землю та веде справедливу війну.

Окрім того, президент зазначив, що у Росії також не відмовляються від планів ліквідації українського керівництва і намагаються це зробити будь-яким способом. «Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають», – зазначив президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Які дві країни можуть змусити Путіна вивести свої війська з України

Глава держави переконаний, що США та Китай можуть спільними зусиллями змусити Росію вивести війська з України. «І я справді думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території», – сказав Зеленський, додавши, що Україна «сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни».

За словами президента, війна терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні. І він підкреслив зв'язки Москви з прихильниками ХАМАС в Ірані.

Також на думку президента, ймовірно, Кремль намагатиметься розпалити конфлікт на Балканах, аби змістити фокус уваги.

Спецоперація «Майдан-3»

Зеленський розповів, що російські спецслужби планують усунути його від влади України й для цього вони мають різні інструменти. Операцію назвали «Майдан-3». За його глави держави, термін операції – кінець 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Можливо, справа не у вбивстві. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Така ідея: до кінця року. Вони навіть дали назву операції. Але, бачите, ми можемо із цим жити», – заявив Зеленський.

Зеленський відповів Трампу на його голосні заяви «закінчити війну»

Президент України заявив, що він готовий зустрітися з експрезидентом США Дональдом Трампом, щоб ознайомитися із його планом щодо завершення війни в Україні, про що він неодноразово голосно кричав у публічному просторі. «Якщо у нього є реальний план. Будь ласка, покажи нам», – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що передавання Росії Донбасу та окупованого Кримського півострова, про що говорить Трамп, не є «мирним планом». Це буде капітуляція з боку України.

«Наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план. Це завершення війни з боку Росії», – зазначив Зеленський. Він впевнений, що такий план провалиться, тому що Росія окупує частину української території, наростить силу і знову нападе, як це було у 2014-му і 2022-му.

Замахи на Зеленського

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Зеленський пережив щонайменше пʼять-шість замахів на життя. Він розповів, що перший замах на його життя він і його того оточення сприйняли дуже серйозно, навіть виникла паніка, але потім він до цього навіть адаптувався.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім – це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах», – сказав президент.

За словами Зеленського, він утратив лік замахам після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський закликав військове керівництво не втручатися в політику

Президент попередив військове керівництво не втручатися у політичні справи, адже генерали ризикують отримати непокору з боку солдатів За словами Зеленського, генерали, які прийшли в політику, зробили помилку.

Глава держави розповів про низку українських командирів, які зайнялися політикою після анексії Криму Росією у 2014 році. За його словами, військових у політику штовхають різні політичні сили.

Видання The Sun зазначило, що, за чутками, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є потенційним суперником Зеленського, якщо вирішить стати політиком.

«Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка», – наголосив президент України.

«При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації», – додав Зеленський.

Президент також попередив, що непідпорядкування солдатів своїм генералам загрожує єдності України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українці втомилися від війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці втомилися від війни, але не готові вимагати миру за будь-яку ціну.

«Ми не віримо, що ні Путін, ні Росія, ми не віримо, що вони хочуть закінчити війну. Вони хочуть нас убити. І ми хочемо справедливості. Тому ми не говоримо про мир за будь-яку ціну», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україні потрібний справедливий мир. «Бо дуже важливо, коли ми говоримо про втому, звідки вона береться. Чи важко на полі бою? Так. Але тепер сідати за дипломатичний стіл із Росією? Ні», – резюмував глава держави.

За якої умови українські біженці повернуть додому

На думку Зеленського, більшість громадян повернуться додому з закордону, якщо сім-вісім найбільших міст будуть надійно захищені комплексами ППО. Він пояснив, якщо українські біженці повернуться із закордону, вони сплачуватимуть податки, які допоможуть закрити «основний розрив» у держбюджеті. Тоді державі не доведеться просити фінансову допомогу у США та західних партнерах у такій кількості, як зараз.

«Допоможіть Україні з ППО і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні такої великої фінансової допомоги. Вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі», – наголосив Зеленський.