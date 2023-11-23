Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли касетними снарядами Чорнобаївку: є загиблі та поранені (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти обстріляли касетними снарядами Чорнобаївку: є загиблі та поранені (фото)
Наслідок обстрілу Чорнобаївки касетними боєприпасами
фото: Telegram/Андрій Єрмак

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу є троє загиблих та п'ятеро поранених

Російські війська влаштували масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. Наразі відомо про трьох загиблих та п'яти поранених. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами», – розповів глава Офісу президента.

6 фото
На весь екран
Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині
фото: Telegram/Андрій Єрмак

За словами Єрмака, наразі відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.

Пізніше глава МВС Ігор Клименко уточнив кількість поранених сягнула п'яти осіб.

«Троє загиблих. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, російська терористи не полишають спроб оточити Авдіївку. Ворог розпочав третю хвилю штурмових дій на Авдіївському напрямку.

До слова, триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна боєприпаси окупанти Андрій Єрмак Ігор Клименко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною
Ворог зупинив штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
22 листопада, 19:34
До Білорусі 15-24 вересня прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом
Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі
10 листопада, 16:40
Сотні тисяч захисників та захисниць заслуговують, аби Україна змінилася на краще
Воїни рано чи пізно повернуться додому. Чи будуть якісні зміни у тилу?
8 листопада, 20:52
Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував вкиди щодо нібито підготовки до «звільнення» Валерія Залужного
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
7 листопада, 23:20
Одеські правоохоронці фіксують чергові злочини терористів
Вирви в центрі Одеси і пожежі на складах: фото наслідків удару
6 листопада, 07:39
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
Наступ на Харківщину та штурм Мар’їнки: як пройшов день на фронті
3 листопада, 19:11
Для більшості дітей дистанційне навчання в Україні – це єдиний варіант
Латвія б'є на сполох: діти українських біженців ігнорують школи
1 листопада, 08:50
Депутат Європейського парламенту від Угорщини Каталін Че
Угорська евродепутат: ЄС має збільшити та прискорити допомогу Україні
24 жовтня, 15:59
Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі
Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі
24 жовтня, 09:20

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7173
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua