Окупанти обстріляли касетними снарядами Чорнобаївку: є загиблі та поранені (фото)

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу є троє загиблих та п'ятеро поранених

Російські війська влаштували масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. Наразі відомо про трьох загиблих та п'яти поранених. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами», – розповів глава Офісу президента.

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Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині фото: Telegram/Андрій Єрмак

За словами Єрмака, наразі відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.

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Пізніше глава МВС Ігор Клименко уточнив кількість поранених сягнула п'яти осіб.

«Троє загиблих. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, російська терористи не полишають спроб оточити Авдіївку. Ворог розпочав третю хвилю штурмових дій на Авдіївському напрямку.

До слова, триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.