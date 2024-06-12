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В Україні оголошено відбій другої повітряної тривоги за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні оголошено відбій другої повітряної тривоги за ніч
фото: Главком

Громадянам слід вийти з укриття

Станом на 6:15 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. О 6:46 було оголошено відбій.

Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

В Україні оголошено відбій другої повітряної тривоги за ніч фото 1
фото: https://alerts.in.ua/

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї. 

Теги: окупанти тривога

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