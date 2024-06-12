В Україні оголошено відбій другої повітряної тривоги за ніч

Громадянам слід вийти з укриття

Станом на 6:15 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. О 6:46 було оголошено відбій.

Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.