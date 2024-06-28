Міндобрива з Росії? У гучній справі про «пособництво агресору» фігурує соратник Порошенка

Депутат Хмельницької обласної ради і власник агропідприємств Олександр Співак фігурує у кримінальному провадженні за фактом «Пособництво державі-агресору»

Досудове розслідування триває пів року. Хмельницький депутат-аграрій відкидає звинувачення

Із середини січня 2024 року Головне слідче управління Національної поліції розслідує кримінальне провадження за фактом «Пособництво державі-агресору» (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу), у якому фігурує депутат Хмельницької обласної ради (фракція «Європейська солідарність») і власник агропідприємств Олександр Співак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За версією слідства, наприкінці травня 2023 року депутат облради, оформивши службове відрядження, виїхав за межі України. Метою виїзду було «вирішення особистих питань, пов’язаних із закупівлею мінеральних добрив, вироблених у Росії для потреб очолюваних ним суб’єктів господарювання».

За відомостями правоохоронців, 30 травня Олександр Співак вилетів із Польщі до Казахстану «ймовірно для переговорів з представниками підприємств-постачальників мінеральних добрив з Російської Федерації».

Станом на 27 червня, офіційних підозр депутату-аграрію Олександру Співаку не оголошувалося витяг із судового реєстру

Досягнувши відповідних домовленостей, депутат «запровадив фінансово-господарську діяльність з представниками державних та комерційних структур держави-агресора, з якими, в обхід санкцій на заборону імпорту в Україну російської продукції, організував канал її ввезення на територію України через афілійовані компанії Республіки Казахстан».

Станом на 27 червня, офіційних підозр депутату-аграрію Олександру Співаку не оголошувалося.

Кореспондент «Главкома» поспілкувався із людиною Співака, заступником генерального директора з економічних питань ТОВ «Аспік Груп» (компанія належить Олександру Співаку) Дмитром Панчуком. Менеджер категорично відкинув звинувачення правоохоронців у проведенні перемовин його шефом із росіянами щодо поставок міндобрив із РФ. При цьому продемонстрував копії договорів про завезення мінеральних добрив із Азербайджану, Польщі, Німеччини під час війни.

Під час великої війни компанії депутата-аграрія Олександра Співка завозили міндобрива із Азербайджану, Польщі, Німеччини. Але правоохоронці стверджують, що у хімікатів було також російське походження

Що стосується поїздки Олександра Співака до Казахстану, його заступник не зміг підтвердити цього факту. Однак зазначив: зустріч Співака із громадянами Казахстану, які мають намір побудувати у себе цукровий завод, таки відбулася, але на території Хорватії. Казахів цікавило обладнання недіючого цукрового заводу у Хорватії, частину з якого раніше викупило підприємство Співака.

«Точно, не було зустрічей із представниками Росії. Та й логіки у цьому немає. До вторгнення працювали з окремими країнами СНД щодо експорту продукції, а з 2022 року переорієнтувалися винятково на європейський ринок», – зазначив Панчук.

Людина Співака назвала пару версій появи вказаної кримінальної справи. Перша – політична розправа над депутатом-аграрієм, який є членом партії «Європейська солідарність». Друга – рейдерське захоплення агробізнесу.

У цілому, закордонні вояжі депутата Хмельницької облради, запевнив Дмитро Панчук, стосувалися пошуків обладнання для безперебійної роботи цукрових заводів (їх у Олександра Співака – чотири: Красилівський, Шепетівський, Старокостянтинівський у Хмельницькій області і Первомайський у Миколаївський області, який знищили окупанти у 2022 році, збитки склали 200 млн грн – «Главком»).

Всього, як свідчать матеріали кримінального провадження, за 2023 рік і початок 2024-го Олександр Співак десять разів перетинав державний кордон України. Зокрема, відвідав Польщу, Хорватію, Німеччину, Італію, Казахстан, Угорщину, Румунію, Грецію. Щоправда, заступник Співака Дмитро Панчук спростував візит шефа до Греції, каже, він там не був останні 10 років.

Заступник генерального директора з економічних питань ТОВ «Аспік Груп» додав: за час повномасштабного вторгнення компанія надала підтримки ЗСУ на понад 20 млн грн.

Загалом, земельний банк компаній Олександра Співака складає 18 тис. га. Це Хмельницька і Рівненська області. Крім цього, він утримує близько двох тисяч голів великої рогатої худоби. Всього, на підприємствах Співака працює 1,2 тис. людей.

Як відомо, у 2015-2020 роках Олександр Співак був депутатом Хмельницької обласної ради VII скликання від Аграрної партії. На президентських виборах-2014 року – довірена особа кандидата на пост президента України Петра Порошенка у 196 окрузі.

На позачергових виборах народних депутатів у 2019 році Олександр Співак балотувався самовисуванцем у 191 окрузі, але не пройшов.