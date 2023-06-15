Київські вчителі вимушені вночі безкоштовно чергувати в укриттях. Реакція омбудсмена

Для обслуговування та експлуатації укриттів розпорядники навчальних закладів мають призначити відповідальних осіб

Під час дії режиму воєнного стану певні права громадян можуть бути обмежені відповідно до Конституції та чинного законодавства. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, коментуючи історію про те, що у Києві вчителів змушують чергувати в укриттях уночі, щоб налагодити їхню цілодобову роботу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас омбудсмен наголосив, що важливо, щоб законні обмеження прав громадян, зумовлені умовами воєнного стану, відбувалися суворо в правовому просторі та з неухильним дотриманням чинного законодавства.

Горбачов зазначив, що для обслуговування та експлуатації укриттів розпорядники навчальних закладів мають створити формування цивільного захисту і призначити відповідальних осіб. При цьому, за нинішнього законодавства, у навчальних закладах сформувати такий підрозділ неможливо, бо так немає необхідних умов і техніки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Освітній омбудсмен наголосив, що навіть у разі створення такого підрозділу цивільного захисту працівники призначаються на добровільних засадах, тобто певна діяльність можлива лише за згодою працівника. Є також певний перелік осіб, які можуть бути залучені до цивільного захисту. При цьому, з кожним таким співробітником укладається трудовий контракт.

«Водночас під час воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди. Тобто не додати до роботи педагога ще й чергування в укритті, а саме перевести на роботу з оплатою праці за виконану роботу не нижче за середню заробітну плату за попередньою роботою. Переведення має бути оформлене відповідними документами», – додав Горбачов.

Нагадаємо, про те, що київські вчителі вимушені вночі безкоштовно чергувати в укриттях повідомив народний депутат Роман Грищук.