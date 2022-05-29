Вілкул повідомив хорошу новину із Дніпропетровщини

ЗСУ здійснили контратаку поблизу Кривого Рогу

Проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Знищено 63 росіянина та 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, реактивна система залпового вогню «Град», артилерія, вертольоти та один літак СУ-35», – сказав Вілкул.

Нагадаємо, увечері 28 травня вороги вдарили ракетами по місту Кривий Ріг. Вони влучили по заводу і практично зруйнували його.

Перед цим окупанти били по Дніпропетровщині з авіації.

Також напередодні повідомлялося, що на півдні ЗСУ здійснили контратаки.

Рашисти підтягнули на Херсонщину ешелон з приблизно 30 одиниць п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, а також автомобільну техніку, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню.

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