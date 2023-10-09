Прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16 для України
«Поки українці не здаватимуться і боротимуться за свою свободу, країни Альянсу повинні показати сміливість»
На щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен повідомила, що королівство намагається залучити більше країн до надання Україні західних літаків F-16. Про це інформує The Guardian.
«Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Вирішімо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті», – сказала прем'єрка.
Фредеріксен закликала країни НАТО надати Україні бойові літаки, заявивши, що поки українці не здаватимуться і боротимуться за свою свободу, країни Альянсу повинні показати сміливість і дати гарантію, що трансатлантична спільнота не змириться з війною.
За словами Фредеріксен, російський диктатор Володимир Путін помилився, думаючи, що слова підтримки України від НАТО не матимуть наслідків.
«Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і скоро Україна також літатиме на наших F-16», – додала Фредеріксен.
Прем'єрка Данії також закликала делегатів з інших країн НАТО долучитися до коаліції, яка забезпечує винищувачі та необхідне навчання пілотів.
Раніше повідомлялося, що Швеція вивчає можливість передання винищувачів Gripen Україні.
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