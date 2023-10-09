Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16 для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16 для України
фото з відкритих джерел

«Поки українці не здаватимуться і боротимуться за свою свободу, країни Альянсу повинні показати сміливість»

На щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен повідомила, що королівство намагається залучити більше країн до надання Україні західних літаків F-16. Про це інформує The Guardian.

«Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Вирішімо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті», – сказала прем'єрка.

Фредеріксен закликала країни НАТО надати Україні бойові літаки, заявивши, що поки українці не здаватимуться і боротимуться за свою свободу, країни Альянсу повинні показати сміливість і дати гарантію, що трансатлантична спільнота не змириться з війною.

За словами Фредеріксен, російський диктатор Володимир Путін помилився, думаючи, що слова підтримки України від НАТО не матимуть наслідків.

«Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і скоро Україна також літатиме на наших F-16», – додала Фредеріксен.

Прем'єрка Данії також закликала делегатів з інших країн НАТО долучитися до коаліції, яка забезпечує винищувачі та необхідне навчання пілотів.

Раніше повідомлялося, що Швеція вивчає можливість передання винищувачів Gripen Україні.

Теги: НАТО війна винищувач Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий пакет допомоги. Швеція вивчає можливість передання винищувачів Gripen Україні
Новий пакет допомоги. Швеція вивчає можливість передання винищувачів Gripen Україні
6 жовтня, 11:32
До Польщі направили багатоцільові винищувачі Typhoon
Велика Британія направила до Польщі винищувачі для захисту від російської агресії
2 жовтня, 07:54
Країни НАТО озброюються сучасними винищувачами
НАТО розмістить 250 винищувачів на кордоні із Росією
29 вересня, 18:36

Події в Україні

ДБР повідомило про підозру агенту Кремля, який служив на Закарпатті зв’язківцем (відео)
ДБР повідомило про підозру агенту Кремля, який служив на Закарпатті зв’язківцем (відео)
САП збирається відсторонити від посади мера Сум Лисенка
САП збирається відсторонити від посади мера Сум Лисенка
Прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16 для України
Прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16 для України
Штурм Макіївки та загиблі на Харківщині: яка ситуація в регіонах
Штурм Макіївки та загиблі на Харківщині: яка ситуація в регіонах
Окупаційна влада Криму оголосила про «ремонт» Керченського мосту
Окупаційна влада Криму оголосила про «ремонт» Керченського мосту
Окупанти обстріляли храм в Херсоні під час служби. Як віряни рятували одне одного (фото)
Окупанти обстріляли храм в Херсоні під час служби. Як віряни рятували одне одного (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
55K
В Україні випав перший сніг
18K
Помер один із найвідоміших котів України (фото)
16K
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри
6588
Палестинці. Чи є така нація?
6169
Єдиний можливий сценарій продовження війни для окупантів

Новини

Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Сьогодні, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Сьогодні, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту