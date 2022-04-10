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    Події в Україні

    Президент Мексики назвав вторгнення Росії в Україну неприйнятним

    Лопес Обрадор намагався зберігати нейтралітет у війні та відмовився вводити санкції проти Росії - Президент Мексики назвав вторгнення Росії в Україну неприйнятним
    Лопес Обрадор намагався зберігати нейтралітет у війні та відмовився вводити санкції проти Росії
    фото: Reuters

    Лопес Обрадор, більш ніж через місяць війни, записав відеозвернення на підтримку українців

    Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив у суботу, що Мексика не сприймає російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

    «Ми не прийнятний вторгнення Росії в Україну, тому що самі багаторазово постраждали від вторгнень», – сказав Лопес Обрадор, маючи на увазі іспанське, французьке та американське вторгнення на територію Мексики.

    Він переконаний, що можливе мирне вирішення конфлікту.

    «Ми виступаємо за мирне вирішення конфлікту», – зазначив президент Мексики.

    Раніше на цьому тижні Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив Лопеса Обрадора взяти участь у заході, який він організував разом з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен для збору коштів для українських біженців і внутрішньо переміщених осіб. Хоча Лопес Обрадор заявив у середу, що не зможе бути присутнім, він пообіцяв випустити відео, щоб засудити вторгнення.

    Лопес Обрадор намагався зберігати нейтралітет у війні та відмовився вводити санкції проти Росії. В той самий час його уряд підтримав голосування ООН, що закликає Росію вивести свої війська з України.

    Нагадаємо, близько 1,7 тис. біженців із України зібралося у місті Тихуана на північному кордоні Мексики, очікуючи переходу кордону до Сполучених Штатів Америки.

    Теги: росія окупанти санкції ООН війна Україна Мексика президент окупація #stoprussia
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    Президент Мексики назвав вторгнення Росії в Україну неприйнятним