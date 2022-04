Президент Мексики назвав вторгнення Росії в Україну неприйнятним

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив у суботу, що Мексика не сприймає російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

«Ми не прийнятний вторгнення Росії в Україну, тому що самі багаторазово постраждали від вторгнень», – сказав Лопес Обрадор, маючи на увазі іспанське, французьке та американське вторгнення на територію Мексики.

Він переконаний, що можливе мирне вирішення конфлікту.

«Ми виступаємо за мирне вирішення конфлікту», – зазначив президент Мексики.

