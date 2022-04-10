Президент Мексики назвав вторгнення Росії в Україну неприйнятним

Лопес Обрадор, більш ніж через місяць війни, записав відеозвернення на підтримку українців

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив у суботу, що Мексика не сприймає російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

«Ми не прийнятний вторгнення Росії в Україну, тому що самі багаторазово постраждали від вторгнень», – сказав Лопес Обрадор, маючи на увазі іспанське, французьке та американське вторгнення на територію Мексики.

Він переконаний, що можливе мирне вирішення конфлікту.

«Ми виступаємо за мирне вирішення конфлікту», – зазначив президент Мексики.

Mexico says it does not accept Russian invasion of Ukraine https://t.co/PfjOe4PU88 pic.twitter.com/r77IWyzFEV — Reuters (@Reuters) April 10, 2022

Раніше на цьому тижні Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив Лопеса Обрадора взяти участь у заході, який він організував разом з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен для збору коштів для українських біженців і внутрішньо переміщених осіб. Хоча Лопес Обрадор заявив у середу, що не зможе бути присутнім, він пообіцяв випустити відео, щоб засудити вторгнення.

Лопес Обрадор намагався зберігати нейтралітет у війні та відмовився вводити санкції проти Росії. В той самий час його уряд підтримав голосування ООН, що закликає Росію вивести свої війська з України.

Нагадаємо, близько 1,7 тис. біженців із України зібралося у місті Тихуана на північному кордоні Мексики, очікуючи переходу кордону до Сполучених Штатів Америки.