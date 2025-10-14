Один із найбільших покупців російської нафти скоротив імпорт на 45%

У вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу

Державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hindu.

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.

У той час як державні нафтопереробні підприємства скоротили імпорт, приватні нафтопереробні підприємства, такі як Reliance Industries і Nayara Energy, що підтримується компанією Rosenft, збільшили імпорт.

Раніше повідомлялося, що трейдери, які постачають російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних компаній розрахунків у китайських юанях. Одна з компаній уже здійснила оплату в цій валюті.

До слова, індійські урядовці передали адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що для того, аби Нью-Делі зміг зменшити обсяги імпорту російської нафти, Вашингтон повинен надати дозвіл на закупівлю сировини у підсанкційних країн – Ірану та Венесуели.