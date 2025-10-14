Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Один із найбільших покупців російської нафти скоротив імпорт на 45%

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img

У вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу

Державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hindu.

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.

У той час як державні нафтопереробні підприємства скоротили імпорт, приватні нафтопереробні підприємства, такі як Reliance Industries і Nayara Energy, що підтримується компанією Rosenft, збільшили імпорт.

Раніше повідомлялося, що трейдери, які постачають російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних компаній розрахунків у китайських юанях. Одна з компаній уже здійснила оплату в цій валюті.

До слова, індійські урядовці передали адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що для того, аби Нью-Делі зміг зменшити обсяги імпорту російської нафти, Вашингтон повинен надати дозвіл на закупівлю сировини у підсанкційних країн – Ірану та Венесуели.

Читайте також:

Теги: Індія росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Кремля Володимир Путін та президент Таджикистану Емомалі Рахмон
Путін у Таджикистані прогулювався серед гір овочів і фруктів та жартував про голод
12 жовтня, 22:19
Змагання відбулися з 3 по 5 жовтня, у них взяли участь близько 70 російських окупантів
Паралімпійський комітет Росії провів черговий турнір для окупантів з інвалідністю
9 жовтня, 11:05
Путін заявив, що всі країни НАТО вже воюють з Росією
«НАТО розв'язало війну з РФ» – нова порція шизофренії від Путіна
3 жовтня, 11:17
Вибух супроводжувався потужною пожежею
У Пермському краї РФ атаковано хімзавод «Азот»
3 жовтня, 08:36
РФ розбавлятиме бензин, щоб запобігти дефіциту
Путінський режим розбавлятиме бензин, щоб задовольнити потреби росіян
1 жовтня, 13:41
Росія дублює українську операцію «Павутина» на Європу?
Чи здатна РФ створити власну «Павутину» для атак на Європу?
30 вересня, 17:57
Лавров заявив, що Росія «відкрита» до початку переговорів щодо «усунення корінних причин» війни
ISW оцінив, що стоїть за кремлівською вимогою «усунути корінні причини» війни
29 вересня, 06:21
Російське керівництво розуміє тільки мову сили
«Нафтові санкції» від СБУ вийшли на новий рівень
15 вересня, 17:34
Медведєв висловився щодо заморожених російських активів в іноземних країнах
РФ пригрозила війною країнам НАТО
15 вересня, 11:23

Економіка

Один із найбільших покупців російської нафти скоротив імпорт на 45%
Один із найбільших покупців російської нафти скоротив імпорт на 45%
Росія до кінця року стане залежною від імпорту пального на 60% – розвідка
Росія до кінця року стане залежною від імпорту пального на 60% – розвідка
Росія зайняла місце США на ринку постачання енергоносіїв до Венесуели
Росія зайняла місце США на ринку постачання енергоносіїв до Венесуели
«Спецоперація» Путіна вдарила по достатку росіян – дослідження
«Спецоперація» Путіна вдарила по достатку росіян – дослідження
Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки
Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки
Після різкого падіння нафта почала дорожчати: що стало причиною
Після різкого падіння нафта почала дорожчати: що стало причиною

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua